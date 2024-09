Un nuovo amore per Nicola Coughlan?

Nicola Coughlan ha trovato l’amore esattamente come la sua Penelope Featherington? Il 2024 potrebbe aver dato una svolta anche alla vita sentimentale dell’attrice di Bridgerton. Lo scorso maggio Coughlan ha conquistato il centro della scena della popolare serie Netflix con una stagione incentrata sul suo personaggio e quello di Colin.

Il ciclo di episodi che ha visto protagonista la coppia ha ottenuto ottime visualizzazioni e ha conquistato per diverso tempo le prime posizioni della Top 10 delle serie più viste sulla piattaforma. Oggi vogliamo però focalizzarci su un altro aspetto della vita di Coughlan, e cioè su quello privato.

Da qualche giorno stanno facendo il giro del web alcune foto che ritraggono l’interprete di Penelope in compagnia di un noto attore britannico. Il portale di gossip DeuxMoi ha infatti pubblicato alcuni scatti che mostrano Nicola insieme a Jake Dunn al All Points East Festival di Londra.

Nicola Coughlan e Jake Dunn (foto Instagram Alice Kremelberg)

Dunn è noto al grande pubblico per essere tra i protagonisti di Nell – Rinnegata, una serie targata Disney+, dove ha recitato con Alice Kremelberg. Negli scatti in questione Nicola Coughlan e Jake Dunn sembrano molto affiatati e si abbracciano più volte mentre si godono la giornata. Non si tratterebbe della prima volta in cui i due vengono avvistati insieme.

Coughlan, che ha 37 anni, è di 13 anni più grande rispetto a Dunn. Finora la coppia non ha rilasciato alcuna dichiarazione in merito a un possibile storia. Nelle scorse settimane si è a lungo parlato di un’ipotetica relazione tra l’attrice e il suo collega Luke Newton.

Un rumor che però Nicola ha immediatamente negato, confermando che tra lei e la sua co-star c’è solo una splendida amicizia. “Penso che sia perché ci vogliamo bene davvero. Lui è una persona davvero speciale nella mia vita. Ho avuto l’opportunità di fare questa esperienza con lui. Non avrò mai più la possibilità di fare qualcosa del genere, su questa scala… È così bello avere un amico così caro con cui posso fare tutto questo“, ha dichiarato nelle scorse settimane.