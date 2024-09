Mare Fuori 5, torna Raiz

Se da un lato Mare Fuori 5 può essere definita una vera e propria stagione “reboot” allo stesso tempo i nuovi episodi riporteranno in tv diversi personaggi storici che sono passati a miglior vita. Proseguono a passi spediti le riprese della quinta annata dello show di Rai Due che ha infranto qualsiasi record di views.

Una stagione che è da molti definita quella della svolta perché è chiamata a portare a casa un difficile compito. Le nuove puntate vedranno infatti un cast in gran lunga rinnovato con ben sei nuovi ingressi tra le fila dei detenuti dell’IPM.

Allo stesso tempo lo show dovrà fare a meno della presenza di volti molto amati dal pubblico. È il caso di Matteo Paolillo e Massimiliano Caiazzo, rispettivamente interpreti di Edoardo Conte e Carmine Di Salvo. Per motivazioni diverse infatti i due personaggi usciranno di scena e non faranno parte del cast della nuova annata.

Il prossimo ciclo di episodi, che debutterà su RaiPlay prima e su Rai Due poi a partire dai primi mesi del 2025, potrà contare sul ritorno di Giacomo Giorgio. Sebbene il suo personaggio, Ciro, sia morto al termine della prima stagione, l’attore tornerà a fare capolino in alcune delle puntate di Mare Fuori 5 come guest star. Ma Ciro non sarà l’unico Ricci passato a miglior vita che rivedremo.

Raiz sul set di Mare Fuori 5

Qualche giorno fa infatti Raiz ha postato una foto dal set della serie con cui ha confermato il suo ritorno nei panni di Don Salvatore. “Non è finita fino a quando non è finita“, ha scritto l’attore. Esattamente come Ciro, è assai probabile che anche Don Salvatore apparirà in qualche flashback in cui ci sarà raccontato qualche dettaglio in più sulla famiglia Ricci.

Ricordiamo infatti che il padre di Rosa è stato ucciso da Edoardo al termine della seconda puntata della quarta stagione. La quinta annata esplorerà il rapporto tra la giovane e sua madre, che abbiamo scoperto essere ancora viva.