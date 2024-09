Morto Obi Ndefo

Si è spento all’età di 51 anni l’attore Obi Ndefo. L’interprete è noto al grande pubblico principalmente per aver vestito i panni di Bodie Wells nel popolare teen drama Dawson’s Creek. Nella serie Bodie è il marito di Bessie, la sorella maggiore di Joey Potter.

A comunicare la triste notizia è stata la sorella dell’attore, Nkem Ndefo, attraverso un post su Facebook. “Ho il cuore spezzato per la perdita di mio fratello minore e la consapevolezza che finalmente è in pace“, ha scritto la donna sui social annunciando l’accaduto.

Alle parole di Obi sono seguite anche quelle di Mary-Margaret Humes, che ha interpretato per diverse stagioni il ruolo di Gale Leery nello show. “Queste parole non mi vengono facili. È difficile per me concepire che tu ci abbia lasciato, mio caro amico. Sei sempre stata e sarai sempre una luce splendente“, si legge nel post dell’attrice.

“Che esempio di amore puro e senza filtri e di tenacia hai dato mentre affrontavi le recenti sfide della vita. Conserverò con affetto tutti i messaggi d’amore e di sostegno che ci siamo scambiati negli ultimi anni. Riposa in pace, dolce guerriero“, conclude Humes.

Nel 2019 Obi Ndefo è stato vittima di un gravissimo incidente stradale per cui si era resa necessaria l’amputazione di entrambe le gambe. Ndefo stava caricando una borsa nel bagagliaio della sua auto quando un uomo alla guida di un’altra vettura, e in stato di alterazione, lo ha travolto in pieno.

Oltre al ruolo in Dawson’s Creek per cui è maggiormente conosciuto Ndefo ha partecipato come guest star in altre serie tv di successo: da Angel a The West Wing fino a Crossing Jordan.