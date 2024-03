News e anticipazioni

Stefano D Onofrio | 2 Marzo 2024

Mare Fuori Matteo Paolillo

Matteo Paolillo lascia per sempre Mare Fuori? Il cantante e attore pubblicherà un ep per “salutare Edoardo”

Mare Fuori, Matteo Paolillo lascia?

Sembra proprio arrivato il momento di dire fuori a Mare Fuori per Matteo Paolillo. L’attore salernitano fa parte del cast della serie sin dalla primissima stagione. Suo il ruolo di Edoardo Conte, uno dei detenuti dell’IPM di Napoli che ha conquistato il cuore dei telespettatori. Con il passare delle stagioni il personaggio di Edoardo si è evoluto ma non necessariamente in un’accezione positiva.

La quarta annata, in particolare, ha avuto una serie di colpi di scena per lui. In questo pezzo parleremo chiaramente di ciò che è accaduto nei nuovi episodi. Pertanto se non hai ancora terminato la visione di Mare Fuori 4 ti consigliamo di non proseguire oltre.

Dopo aver ucciso Don Salvatore, Edoardo si ricongiunge con Teresa. In seguito a una notte di passione la ragazza resta incinta e Conte sembra intenzionato a prendere una decisione definitiva, scegliendo una nuova vita. Tutto cambia nuovamente quando Carmela gli rivela di essere a conoscenza del luogo in cui è nascosto il tesoro dei Ricci.

In un giorno di permesso va al cimitero dove si trova la tomba di famiglia ma qui viene tramortito alle spalle da un aggressore misterioso. Edoardo, ferito gravemente alla testa, viene rinchiuso all’interno di una cripta. Non sappiamo ovviamente chi lo ha colpito (qui tutte le nostre ipotesi) e non sappiamo se il personaggio sopravviverà o meno.

Un indizio in più in tal senso ce lo ha dato però Matteo Paolillo, che ha pubblicato un post che sembra anticipare ciò che accadrà. L’attore, attualmente nelle Marche per girare un nuovo film, ha rivelato di aver scritto un nuovo ep per, citiamo testualmente, “salutare Edoardo“.

Parole che sembrano confermare il suo addio alla serie. In molti sospettavano che la quarta stagione di Mare Fuori sarebbe stata l’ultima per Paolillo. Con questo post Matteo pare avallare questa versione dei fatti. Il cantautore aggiunge che nel nuovo progetto ci saranno ben tre featuring che non ci aspettiamo.

“Al momento non vi dico tutto. Solo che Aprile sarà un mese scoppiettante”, conclude nel post. Dopo il presunto addio di Massimiliano Caiazzo arriva un’altra assenza pesante per la quinta stagione della serie, in uscita a febbraio 2025.