Un Posto al sole, Benedetta Valanzano e la sua Valeria tornano dopo 14 anni

Fiction e Soap Opera | News e anticipazioni

Martina Pedretti | 1 Marzo 2024

Un Posto al Sole

In Un Posto al sole torna Valeria, interpretata da Benedetta Valanzano

I fan di Un Posto al Sole ogni tanto assistono a dei ritorni storici e anche questa settimana sta per succedere. Dopo un’assenza di 14 anni, Valeria Paciello, interpretata da Benedetta Valanzano, fa il suo ritorno tra i personaggi della soap opera.

Chi si ricorda il suo personaggio, lo associa a Niko Poggi (interpretato da Luca Turco), in quanto i due stavano insieme prima che l’attrice lasciasse Un posto al sole.

Come si legge dalle anticipazioni, durante la puntata in onda venerdì 1° marzo, durante la sua vacanza in montagna in Trentino con Jimmy e Raffaele, Niko fa un inaspettato incontro. Si tratta proprio della sua vecchia fiamma Valeria, che tornerà come personaggio nella storia. Infatti è già protagonista delle anticipazioni della settimana dal 4 all’8 marzo.

Sui social Benedetta Valanzano ha già espresso la gioia per il ritorno della sua Valeria in Un Posto al Sole, definendolo il cast la sua “seconda famiglia”. L’attrice ha anche rivelato che l’entrata in scena Valeria dopo tanti anni è stata improvvisa.

Benedetta Valanzano ha anche condiviso la una foto della reunion in montagna con Luca Turco, scrivendo: “Ebbene sì, dopo 14 anni ho ritrovato il mio posto al sole. Sono felicissima di annunciarvi che la mia Valeria tornerà, pronta a scaldare i cuori… o forse no. Siete pronti? Io non vedo l’ora.”

Vi ricordavate di Valeria e della sua storia con Niko in Un posto al sole? Scopriremo nei prossimi giorni come il loro incontro cambierà la vita di Niko, e quanta influenza avrà sul suo rapporto con Manuela.