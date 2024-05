Can Yaman torna nei panni di Francesco Demir: le novità di Viola come il mare 2 (VIDEO)

Fiction e Soap Opera

Stefano D Onofrio | 4 Maggio 2024

viola come il mare

Can Yaman torna a vestire i panni dell’ispettore Francesco Demir in Viola come il mare 2: le novità della seconda stagione

Le parole di Can Yaman

Can Yaman veste nuovamente i panni di Francesco Demir nella seconda stagione di Viola come il mare. La fiction prodotta da Lux Vide ha esordito lo scorso venerdì 3 maggio su Canale 5. Anche in questo nuovo ciclo di 12 episodi ritroveremo l’ispettore della polizia che ha il volto dell’attore turco, attualmente sul set del reboot di Sandokan.

A suo fianco anche quest’anno troviamo Francesca Chillemi (qui la nostra intervista) nei panni della giornalista di cronaca nera Viola Vitale. In questa nuova stagione della serie liberamente ispirata al libro Conosci l’estate? di Simona Tanzini, i due protagonisti torneranno a lavorare fianco a fianco per risolvere crimini e misteri.

La nuova annata parte con un evento grave che colpisce la vita di Demir. Sua madre Sonia (interpretata da Valeria Milillo) ha un grave incidente con l’auto e finisce in coma. La donna era approdata in Italia con l’obiettivo di svelare al figlio l’identità del suo vero padre. Questo fatto farà tornare a galla traumi e ricordi legati all’infanzia di Francesco ma aiuterà quest’ultimo a riavvicinarsi sentimentalmente a Viola.

Un colpo di scena, già al termine della seconda puntata, lascia i telespettatori con il fiato sospeso. Demir scopre infatti che nella borsa di sua madre c’è la stessa foto conservata da Viola del suo presunto padre. Che i due protagonisti siano fratello e sorella?

Avremo tutte le risposte alle nostre domande nelle prossime settimane. Intanto, durante un incontro con la stampa, Can Yaman ha dato alcune anticipazioni su ciò che vedremo in Viola come il mare 2. L’attore ha poi parlato della città di Palermo, città che ospita il set della serie e che ormai da due anni è diventata la sua nuova casa. Ecco quello che ha raccontato.