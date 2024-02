Fiction e Soap Opera | News e anticipazioni

Martina Pedretti | 29 Febbraio 2024

Un Posto al Sole

Anticipazioni Un posto al sole di venerdì 1° marzo 2024, cosa succede nella puntata? Tutte le novità sulla trama dell’episodio.

Anticipazioni Un posto al sole venerdì 1° marzo 2024

Nuova puntata della soap Un posto al sole in arrivo: l’appuntamento è sempre alle 20.45 su Rai 3, dove gli episodi vanno in onda dal lunedì al venerdì. Ecco le anticipazioni dell’appuntamento del 1° marzo 2024.

Mentre Renato e Raffaele danno vita ai loro soliti battibecchi anche sulla neve, Niko e Jimmy passano una bella giornata padre-figlio facendo insieme il corso di sci, ma un incontro del tutto inaspettato è dietro l’angolo. Rosa si trasferisce da Giulia, mentre Clara confida a Marika i suoi timori per essere tornata a casa di Alberto.

Leggi anche le anticipazioni della settimana dal 26 febbraio al 1° marzo

Trama puntata venerdì 1° marzo 2024

Scopriamo le anticipazioni della puntata di Un posto al Sole del 1° marzo 2024! Mentre Renato e Raffaele scatenano i loro consueti battibecchi, questa volta sul candido manto di neve del Trentino, Niko e Jimmy trascorrono una piacevole giornata padre-figlio partecipando al corso di sci. Tuttavia, un incontro del tutto inaspettato sta per sconvolgere la loro tranquilla giornata. Nel frattempo, Rosa prende la decisione di trasferirsi da Giulia, mentre Clara, con un misto di timore e incertezza, confida a Marika le sue preoccupazioni riguardo al ritorno a casa di Alberto.

Queste sono le anticipazioni della puntata di venerdì 1° marzo 2024 di Un posto al sole.

Streaming Un posto al Sole RaiPlay

Su RaiPlay potete vedere Un posto al sole in streaming, sia in diretta che in replica on demand. Basterà accedere alla piattaforma intorno alle 20.50 per la diretta streaming, e dopo la messa in onda – a qualsiasi orario