Cinema e Celebrity

Martina Pedretti | 23 Maggio 2024

Bridgerton

Vi stupirà scoprire che Luke Newton è un ottimo cantante e che ha pubblicato una cover di Rewrite the Stars da The Greatest Showman

Luke Newton e la cover di The Greatest Showman

Vi sareste mai aspettati un crossover tra Bridgerton e The Greatest Shoman? Siamo qui per dirvi che esiste, perché Luke Newton, che nella serie interpreta Colin, ha fatto una cover di una canzone di Rewrite the Stars, il brano cantato da Zendaya e Zac Efron nel film.

Avete capito bene, Luke Newton, oltre ad averci conquistato con le sue doti attoriali in Bridgerton, sa anche cantare. Ce lo dimostra il video della cover di Rewrite the Stars che ha pubblicato assieme a Emily Juniper. Eccolo:

La cover della splendida canzone di The Greatest Showman risale a cinque anni fa e mette in luce la capacità di cantare di Luke Newton.

Questa risale quindi a prima del debutto dell’attore nei panni di Colin Bridgerton su Netflix. Infatti la prima stagione è uscita solo nel 2020. Oggi, nel 2024, Luke Newton è protagonista della terza stagione assieme a Nicola Coughlan. La prima parte, uscita a maggio, ha già stabilito un record di ascolti, e la seconda, in arrivo il 13 maggio, è tra i contenuti originali più attesi di sempre.

I fan infatti non vedono l’ora di scoprire cosa accadrà nei prossimi episodi, e come andrà avanti la storia d’amore tra Colin e Penelope. Sul web sono già iniziati a trapelare i primi rumor sulla trama e su come andrà a finire la stagione, e anche noi non vediamo l’ora di scoprirlo.