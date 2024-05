Nicola Coughlan rivela qual è stata la scena più difficile da girare in Bridgerton 3

News e anticipazioni

Stefano D Onofrio | 22 Maggio 2024

Bridgerton

La rivelazione di Nicola Coughlan

Una scena di Bridgerton 3 è stata per Nicola Coughlan più difficile da girare rispetto alle altre. La protagonista della terza stagione ha di recente rivelato di essere stata al centro di un momento di imbarazzo sul set accanto al suo collega e amico Luke Newton.

La scena che ha seminato il panico è stata quella ormai nota sul web come “la scena della carrozza”. Si tratta di uno degli ultimi momenti del quarto e ultimo episodio della prima metà di stagione. Dopo essere fuggita dal ballo, Penelope viene sorpresa da Colin che sale sulla sua carrozza.

Tra i due scoppia la passione e hanno un rapporto intimo mentre sono sul mezzo di locomozione. Un momento intenso e romantico, suggellato da una proposta di matrimonio finale fatta dall’uomo. A quanto pare questa scena ha creato non pochi problemi per l’interprete di Lady Whistledown.

Come riportato da JustJared Nicola Coughlan ha infatti confessato, durante la tappa del tour promozionale che i due attori hanno tenuto qualche giorno fa in Brasile, di aver sentito una certa pressione per la buona riuscita del ciak in questione.

“I fan sono piccoli diavoli arrapati e ci mandavano continuamente foto di carrozze e di carrozze che dondolavano – ha raccontato l’attrice, riferendosi alla scena scritta anche dal libro di Julia Quinn che ha ispirato la serie Netflix – quindi doveva essere bello, toccante, romantico e sexy, il che significa molte cose“.

“Nella sua mente, dopo il bacio, è come se avesse incasinato tutto e pensasse: ‘Non gli piacerò mai. Non gli piaccio. È imbarazzante. Vado avanti’. Non c’è nessuna parte di lei che, quando lui sale su quella carrozza, pensi che possa accadere qualcosa del genere”, ha aggiunto la Coughlan descrivendo lo stato d’animo di Penelope.

Ora gli occhi (e le agende) dei fan sono puntati sul prossimo 13 giugno, data in cui i restanti 4 episodi della terza stagione approderanno sul catalogo Netflix. In molti sospettano che le cose tra Penelope e Colin possano prendere una piega negativa una volta che l’uomo scoprirà il segreto della dama.