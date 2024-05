News e anticipazioni

Stefano D Onofrio | 22 Maggio 2024

Bridgerton

Il racconto di Nicola Coughlan e Luke Newton

Una scena di Bridgerton 3 è sulla bocca di tutti e siamo certi che anche chi non ha mai visto la serie in vita sua ne ha sentito parlare questa settimana. Ci riferiamo ovviamente alla piccante prima volta tra i personaggi di Colin e Penelope avvenuta all’interno di una carrozza mentre il cocchiere li riportava a casa.

Un momento bollente che ha già fatto impazzire i fan e che ha provocato centinaia di video meme sul web. Ci troviamo al termine del quarto episodio. Dopo essere fuggita via dal ballo, Penelope viene raggiunta da Colin che le dichiara il suo amore. La puntata termina con l’uomo che invita la Featherington a casa e le chiede la mano.

Girare questa scena ha generato un momento divertente sul set tra Nicola Coughlan e Luke Newton. L’attrice ha infatti raccontato qualche giorno fa al Today Show che la troupe aveva chiamato lo “stop” dopo che avevano girato per un po’ ma che entrambi hanno completamente perso questa indicazione.

“Avevamo così tanto controllo, ci siamo sentiti davvero responsabilizzati. Sapevamo quali erano i punti da toccare, ma non ci siamo sentiti inchiodati o coreografati. Ci siamo detti: ‘Io mi fido di te, tu ti fidi di me, facciamo in modo che sia il meglio possibile’“, ha rivelato la Coughlan.

I due attori erano talmente concentrati e sul pezzo che non hanno ascoltato le urla del regista, che chiamava lo stop alle riprese. “Ma non lo sapevamo, hanno chiamato ‘Cut!’ e non li abbiamo sentiti. Quindi tutti ci guardavano nei monitor dicendo: ‘Cosa stanno facendo? Cosa stanno facendo? Cosa stanno facendo?’“, ha aggiunto Nicola.

“E il regista è dovuto venire e dire: ‘Che cosa stavate facendo? Vi ho detto di fermarvi!’“, ha concluso Nicola Coughlan. A quanto pare il regista dell’episodio, Andrew Ahn, ha dovuto abbandonare la sua postazione e raggiungere fisicamente la carrozza per farli fermare.