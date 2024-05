News e anticipazioni

Stefano D Onofrio | 22 Maggio 2024

Bridgerton

Il racconto di Luke Thompson

Il “furto” di oggetti di scena è una pratica molto diffusa tra gli attori delle serie tv. Capita assai di frequente di leggere interviste di quell’interprete o di un altro che racconti di aver sgraffignato qualcosa dal set. Non si tratta di cleptomania ma semplicemente della volontà di mantenere con sé un ricordo fisico di un luogo che è stato, per una stagione o qualcosa di più, la tua casa.

Anche sul set di Bridgerton è avvenuto qualche piccolo furto di questo tipo. Lo hanno raccontato nel corso di un’intervista a Daninseries i protagonisti della terza stagione, Nicola Coughlan e Luke Newton. “Colin indossa un anello ed è piuttosto pesante […], ma sì, ho provato a portarmi a casa l’anello“, ha svelato l’attore.

“Ho ricevuto una telefonata qualcosa come 20 minuti dopo in cui mi dicevano ‘Dov’è l’anello?’ ed gli ho risposto ‘Oh, me lo sono tenuto al dito, sono davvero dispiaciuto’ e poi è arrivato un autista fuori dal mio appartamento a riprenderselo tipo in 10 minuti. Già, sfortunatamente… Forse è perché dovrà indossarlo anche nella prossima stagione“, ha raccontato Newton.

Anche ‘suo fratello’ Luke Thompson non è stato da meno. In un’intervista rilasciata per Vanity Fair l’interprete di Benedict ha infatti confessato di essersi portato con sé dei calzini dal set di Bridgerton. “Il reparto costumi mi ha inseguito e mi ha chiesto: ‘Luke, dove sono i tuoi calzini?’“, ha rivelato divertito l’attore.

Thompson ha poi aggiunto ironicamente di aver tenuto le calze perché le aveva finite a casa e, una volta terminate le riprese, ha ritenuto opportuno tenerle con sé. Intanto molti fan della serie sperano che sia proprio Luke Thompson il protagonista della futura quarta stagione di Bridgerton, già confermata.

Come ormai noto infatti, la storia dell’uomo sarebbe dovuta essere quella protagonista della terza annata (esattamente come è accaduto nei libri) ma è stata momentaneamente messa in standby.