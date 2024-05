CONfront the Fire 2: date e ospiti della con di Station 19

News e anticipazioni

Leila Sirianni | 21 Maggio 2024

Tutte le info su pass, ospiti e date per CONfront the Fire 2, la seconda edizione della convention dedicata a Station 19.

Cos è CONfront the Fire 2

Non sapete che cos’è CONfront the Fire 2? Niente paura, siamo, come sempre, a vostra disposizione. Innanzitutto è un evento, una cosiddetta convention, come il “con” del nome suggerisce, dedicata ad una serie TV americana in particolare, che per ben sette anni ha fatto sognare tutti i suoi fan ed è purtroppo giunta ad una conclusione: Station 19.

Responsabile dell’organizzazione è Night Sky Events Italia, che agli amanti del mondo degli show televisivi e agli assidui delle convention ha già portato con successo diversi eventi in tema, partendo da CON-Clave, per i fan di The 100, o A Day With, una sola giornata dedicata a diversi fandom.

Ovviamente, come intuirete dall’aggiunta di un 2 al nome della convention, si tratta di una seconda edizione. La prima CONfront the Fire risale, infatti, a maggio 2023. Ma cosa mette a disposizione dei partecipanti questo speciale evento?

Come di consueto in queste occasioni, i presenti avranno la straordinaria opportunità di incontrare di persona le star che seguono e tanto amano. Potranno scambiare quattro chiacchiere con loro, sottoporre loro quelle domande che avrebbero sempre voluto chiedere, fare foto e richiedere autografi.

Ma quando e dove avverrà tutto ciò? Le date scelte dalla Night Sky Events Italia cadono il 15 e il 16 giugno 2024. La location designata è il Cosmo Hotel Palace di Cinisello Balsamo, appena fuori Milano, dove l’azione si dividerà tra la sala panel principale e le aree dedicate a momenti più individuali con i propri attori preferiti.

Ora passiamo invece a vedere quali ospiti parteciperanno alla CONfront the Fire 2.

Ospiti e extra di CONfront the Fire 2

Tra marzo e maggio 2024, Night Sky Events Italia ha annunciato gli ospiti che parteciperanno all’edizione 2 di CONfront the Fire. Quest’anno l’evento accoglierà due veterane, un gradito ritorno e una new entry assoluta.

Arrivate a Milano per la prima volta due anni fa in occasione della prima edizione di A Day With, Danielle Savre e Stefania Spampinato saranno nuovamente dei nostri come ospiti BONUS.

La prima recita in Station 19 dalla prima stagione nei panni del vigile del fuoco Maya Bishop, mentre la sua italianissima collega interpreta la dottoressa Carina DeLuca, entrata in scena per la prima volta in Grey’s Anatomy 14, trasferitasi poi nello spin off durante la terza stagione.

I due personaggi hanno dato vita alla coppia più amata dello show, le Marina. Come detto, però, le due star non saranno sole. Ad accompagnarle ci sarà anche Alberto Frezza, che per due stagioni complete ha interpretato il poliziotto Ryan Tanner, sfortunatamente morto nei primi episodi della terza.

Frezza, italiano anche lui come la Spampinato, è stato ospite anche lo scorso anno, alla prima edizione di CONfront the Fire. Alla sua prima esperienza con Night Sky Events Italia, invece, è Brett Tucker, attore australiano che ha vestito i panni di Lucas Ripley, capo dei vigili del fuoco di Seattle.

Purtroppo anche questo personaggio ha lasciato Station 19 tragicamente, durante la seconda stagione. Ripley aveva una splendida storia d’amore con Victoria Hughes (Barrett Doss) vigile del fuoco della caserma 19, collega di Maya. Si chiude, così, il quartetto di ospiti protagonisti di CONfront the Fire 2.

Ospiti CONFront the Fire 2

Come anticipato, per ciascun attore, i partecipanti hanno la possibilità di acquistare degli extra, che garantiscono loro di fare foto, ricevere autografi e non solo. Night Sky Events Italia mette a disposizione:

Selfie

Photo Op singole

Photo Op di coppia

Phoro Op di gruppo

Autografi

Meet&Greet

Video messaggio personalizzato

In aggiunta a tutto ciò, sono in vendita i biglietti per partecipare al party, che si terrà sabato 15 sera e vedrà presenti tutti gli ospiti, fatta eccezione di Stefania Spampinato. Durante la serata, a turno, i presenti potranno scambiare quattro chiacchiere per un tempo limitato con gli attori.

Biglietti e pass

Per poter partecipare alla CONfront the Fire 2 sarà necessario avvalersi di un pass di entrata. Solo dopo averlo acquistato, sarà possibile acquistare i vari extra sopra riportati. Night Sky Events Italia ne ha approntati ben quattro tipi, ciascuno con prezzi e possibilità diverse, tra cui poter scegliere:

Probie

Lieutenant

Captain

Chief

Possono partecipare anche i minorenni, ma avranno bisogno di essere accompagnati da un adulto. In questo caso lo chaperone non è costretto ad acquistare un pass, ma solamente un biglietto ridotto, denominato proprio extra chaperone.

Contatti

Per conoscere i prezzi e qualsiasi tipo di informazione aggiuntiva, dubbi o perplessità, vi lasciamo infine tutti i link utili, a partire dal sito stesso di Night Sky Events Italia, dove potrete dare un’occhiata anche ad altri eventi che l’organizzazione intende realizzare.