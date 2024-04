Minacce di morte da fan di Grey’s Anatomy: Shonda Rhimes assume guardie private

News e anticipazioni

Stefano D Onofrio | 19 Aprile 2024

Shonda Rhimes è una di quelle produttrici che ha fatto la storia della televisione. Negli ultimi anni la Rhimes ha infatti prodotto (e in alcuni casi creato) alcuni degli show più seguiti al mondo. Il caso più eclatante è senza ombra di dubbio Grey’s Anatomy.

Lo storico medical drama ABC, che quest’anno celebra il traguardo delle 20 stagioni, porta infatti la sua firma. Con gli anni sono state tante le serie prodotte dalla sua casa di produzione, la Shondaland: da Scandal a How to get away with murder fino a Bridgerton.

La serie in costume Netflix esordirà il prossimo maggio con la sua terza stagione. Lo show, che ha infranto qualsiasi record di views sulla piattaforma, lo scorso anno ha avuto anche il fortunato spinoff Queen Charlotte: a Bridgerton story. Non sempre però la carriera della Rhimes è stata rose e fiori.

Spesso Shonda si è infatti dovuta scontrare con i commenti colmi di odio di alcuni utenti. I motivi di questo malcontento è stato per lo più generato dalle storyline delle serie tv che la vedono come produttrice. Di recente Shonda Rhimes ha raccontato al Sunday Times di aver subito delle minacce di morte da parte di alcuni seguaci di Grey’s Anatomy.

La produttrice ha rivelato che in passato ha ricevuto commenti di ogni tipo da parte di fan che non erano soddisfatti dei finali di stagione da lei scritti. Per questo motivo, ogni volta che ciò avveniva, la Rhimes ha chiesto l’intervento della polizia che ha piantonato l’ingresso della sua casa per una settimana.

Le cose in alcuni casi sono degenerate ulteriormente. Proprio per questo motivo Shonda ha deciso di assumere delle guardie di sicurezza private che difendessero la sua abitazione 24 ore su 24. “Le persone sono pericolose e strane – ha spiegato – volevo poter uscire dalla porta di casa e stare con i miei figli senza essere preoccupata”.

La Rhimes ha poi aggiunto che, a causa di questa esperienza, si alzava di notte preoccupata. Un incubo che, negli ultimi anni, sembra essersi attenuato.