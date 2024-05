News e anticipazioni

Stefano D Onofrio | 6 Maggio 2024

Dopo appena due mesi dal suo debutto Grey’s Anatomy 20 si prepara a salutare il pubblico. Era il 14 marzo quando la ventesima stagione del medical drama più longevo della storia della tv faceva il suo debutto sulla ABC. Un kickoff in ritardo di qualche mese rispetto al solito esordio autunnale degli anni precedenti.

Il motivo è ovviamente legato al lungo sciopero degli sceneggiatori che ha tenuto bloccata l’intera industria cinematografica e televisiva per diversi mesi. Anche in questa nuova (e corta) stagione abbiamo avuto con il contagocce la protagonista principale Ellen Pompeo.

Già dallo scorso anno infatti l’interprete Meredith Grey ha scelto di apparire in meno puntate per potersi dedicare ad altri progetti. Ora è già nuovamente tempo di season finale e, come già accaduto in passato, i fan si aspettano grandi colpi di scena e cliffhanger. Cosa accadrà nel finale di stagione?

Ne hanno parlato alcuni dei protagonisti della serie e la nuova showrunner, Meg Marinis, durante un evento del SeriesFest di Colorado (come riportato da Deadline).

“Verso la fine della stagione, dato che è una stagione più breve di 10 episodi a causa degli scioperi, abbiamo davvero portato a termine ciò che abbiamo iniziato nel primo episodio – ha spiegato la sceneggiatrice – Gli stagisti sono nei guai, Meredith fa questa ricerca segreta, le cose arrivano a un punto di svolta“.

Il riferimento è a ciò che è accaduto al termine della precedente stagione, in cui i specializzandi hanno dovuto fare i conti con la morte di un paziente in sala operatoria. A questi eventi vanno aggiunte le ricerche segrete sull’Alzheimer che Meredith sta continuando a portare avanti alle spalle di Catherine con Amelia.

Camilla Luddington, che nella serie interpreta il ruolo di Jo Wilson, ha rivelato che nel finale di Grey’s Anatomy 20 il pubblico starà “sul filo del rasoio” e che ci saranno tanti cliffhanger. Kevin McKidd, Owen Hunt nel medical drama, aggiunge poi che l’ultimo episodio sarà “infuocato“.