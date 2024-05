News e anticipazioni

Una spettacolare parrucca con dei cigni motorizzati al suo interno per la Regina Carlotta in Bridgerton 3: parla la costumista

Le parrucche in Bridgerton 3

Anche per Bridgerton 3 la Regina Carlotta ha scelto la sobrietà! Il prossimo 16 maggio approderà su Netflix la prima parte della terza stagione della serie in costume da record di views. Al centro del nuovo ciclo di episodi troveremo la coppia formata da Colin e Penelope.

Nelle nuove puntate ci saranno, ovviamente, anche gli altri personaggi tanto amati e apprezzati dal pubblico. Tra questi anche la bisbetica Regina Carlotta, di cui abbiamo conosciuto qualcosa in più grazie al fortunato spinoff dello scorso anno.

Nel prequel La regina Carlotta: Una storia di Bridgerton il pubblico ha infatti potuto affezionarsi alla sovrana dopo aver conosciuto la sua storia e la nascita della sua relazione con re Giorgio. Dietro le enormi parrucche, le richieste bizzarre e le scelte alcune volte discutibili della regina c’è una giovinezza fatta di sofferenza e di sacrificio che l’hanno resa più umana.

Ora il pubblico è pronto a rivedere nuovamente la regina e i suoi look eccentrici che quest’anno, se possibile, saranno ancora più spettacolari. In un’intervista rilasciata a TvLine la costumista di Bridgerton 3 ha svelato che nella nuova stagione Carlotta indosserà una nuova parrucca ispirata all’Uovo di Fabergé con all’interno dei cigni di cristallo motorizzati.

One should never underestimate the hand of Her Majesty The Queen… pic.twitter.com/8GsffMG1VE — Bridgerton (@bridgerton) April 19, 2024

Erika Okvist definisce questa parrucca come la “la migliore che abbia mai avuto, o almeno la più spettacolare“. “Se dico a qualcuno: ‘Farò nuotare dei cigni di cristallo nella parrucca della regina’, mi risponderà: ‘Sì, come vuoi. Non succederà’“, ha dichiarato l’attrice.

“Ho dovuto far funzionare il motore, i cigni di cristallo e la base della parrucca per dimostrare che avrebbe funzionato, perché è un’idea così folle. Non credo di averla mai vista prima da nessuna parte“, ha aggiunto.

“Golda Rosheuvel è in grado di portare questo look. Non credo che tutte le attrici siano in grado di portare avanti una cosa del genere – ha rivelato la Okvist – Quando è nel personaggio, penso: ‘Oh, è meglio che non le stia tra i piedi’“.