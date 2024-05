News e anticipazioni

Stefano D Onofrio | 6 Maggio 2024

Bridgerton

Nuova serie per il creatore di Bridgerton

Il creatore di Bridgerton ha trovato un nuovo progetto su cui lavorare. Chris Van Dusen è l’uomo che si nasconde dietro uno dei più grandi successi televisivi degli ultimi anni. Van Dusen è infatti lo showrunner delle prime due stagioni di Bridgerton, la serie in costume prodotta dalla Shondaland di Shonda Rhimes che ha infranto qualsiasi record di visualizzazioni su Netflix.

La terza stagione dello show sta per fare il suo debutto. Il prossimo 16 maggio infatti debutterà sulla piattaforma la prima metà della nuova annata, che vedrà come protagonisti i personaggi di Colin e Penelope. Il nuovo ciclo di episodi però sarà anche il primo che non vedrà Van Dusen nel dietro le quinte.

Quest’ultimo ha infatti deciso di abbandonare il progetto al termine della seconda annata per potersi dedicare ad altro. Nelle ultime ore è finalmente stato annunciato quale sarà la nuova serie che lo vedrà impegnato nel prossimo futuro.

Secondo quanto riportato da Deadline infatti Chris Van Dusen sta sviluppando un adattamento televisivo del libro Girl Abroad, scritto da Elle Kennedy. Il libro è stato pubblicato a febbraio e vede al centro della trama la figlia di una rockstar in pensione che si trova invischiata in scandali e storie d’amore dopo aver iniziato a studiare all’estero a Londra.

La trama di Girl Abroad

Con l’opportunità di studiare all’esterno per un anno, per la diciannovenne Abbey Bly arriva l’occasione perfetta per sfuggire finalmente al controllo del padre, rockstar in pensione che ama ma che alcune volte diventa un po’ prepotente. La giovane è pronta a vivere la sua nuova vita, a fare le sue esperienze e a conoscere le ragazze con cui condividerà la stanza. Qui il primo colpo di scena.

I suoi coinquilini sono tutti ragazzi, divertenti e affascinanti, con cui dovrà convivere rispettando la regola non scritta secondo cui è vietato fraternizzare tra coinquilini. Abbey però perderà la testa non per uno ma per ben due differenti ragazzi: un giocatore di rugby e un musicista che è già felicemente accompagnato.

Il nuovo progetto del creatore di Bridgerton non ha al momento una data ufficiale di avvio. Vi consigliamo di continuare a seguirci per ulteriori aggiornamenti.