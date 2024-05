Forse non ve ne siete mai accorti perché magari siete soliti saltare la sigla delle serie TV che seguite, ma quella di Bridgerton cambia ogni stagione in qualche piccolo dettaglio, poiché si rifà al proprio protagonista.

La prima cosa da notare è il tronco dell’albero che apre l’intro. Sulla corteccia si può leggere sempre un estratto di un opuscolo di Lady Whistledown. Lo stralcio, però, non è sempre lo stesso.

Nel capitolo d’esordio, infatti, notiamo che lo scritto è relativo a Daphne Bridgerton (Phoebe Dynevor), la prima protagonista, e riprende il voice over finale dell’episodio 1:

Se non avete presenziato alla cerimonia di Vauxhall, vi è sfuggito il più sensazionale colpo della stagione: pare che la signorina Daphne Bridgerton abbia suscitato l’interesse del Duca di Hastings, appena rientrato a Londra. Come la giovane donna si sia assicurata questo nuovo pretendente, non è ancora dato saperlo. Eppure se qualcuno vi rivelerà le circostanze di questo congiungimento, quella sarò io.

Sentitamente vostra,

Lady Whistledown