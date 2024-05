Cinema e Celebrity

Leila Sirianni | 16 Maggio 2024

Bridgerton

Claudia Jessie di Bridgerton ha rivelato di aver fatto in origine il provino per Penelope e ha reagito all’eventualità di avere scene hot con Luke Newton

Claudia Jessie avrebbe potuto interpretare Penelope in Bridgerton

Come reagireste sapendo che Penelope Featherington avrebbe potuto essere interpretata da Claudia Jessie, l’attrice che in Bridgerton veste i panni di Eloise?

Dopo tre stagioni, i fan della serie si sono affezionati agli attori e ai personaggi della storia. Per questo una parte di pubblico ha tirato un sospiro di sollievo quando la showrunner ha escluso la possibilità di recast per il Duca.

Regé-Jean Page sarà per sempre Simon Basset, non solo per la produzione, ma per gli spettatori stessi, così come Jonathan Bailey sarà sempre Anthony, Luke Newton Colin, Claudia Jessie Eloise e Nicola Coughlan Pen.

Se vi dicessimo, però, che in realtà quest’ultima avrebbe potuto essere interpretata da un’altra attrice del cast? Proprio così: Claudia Jessie ha rivelato di aver fatto il provino per la giovane Featherington (e in realtà Nicola per Eloise!).

In una recente video intervista, ELLE UK ha organizzato un gioco con l’attrice e il suo collega Luke Newton, la cui storia d’amore è al centro della stagione 3 di Bridgerton.

I due dovevano indovinare alcuni aneddoti relativi ai colleghi e alla serie. Abbiamo così scoperto che la Coughlan in origine aveva sostenuto l’audizione per Eloise, mentre Claudia Jessie per Penelope.

Non ho fatto un’audizione per Eloise; ho fatto un’audizione per Penelope.

A questo proposito, le due star hanno ricordato di aver commentato la possibilità (mancata) di interpretare due innamorati. La reazione dell’attrice in particolar modo è stata davvero impagabile.

Dopo la conferma di Claudia Jessie, Newton le ha ricordato quanto sarebbe stato “strano”, facendo riferimento alle scene hot di Colin e Penelope in Bridgerton 3.

È bastato un rapido sguardo per spingere Claudia a simulare un conato di vomito, prima di riconoscere a Newton un certo fascino, che però, per il rapporto che hanno instaurato, non è sufficiente:

Ascolta, sei un bellissimo uomo ma Dio, mi fa venire il voltastomaco.

Vi lasciamo il video di questo esilarante momento qui di seguito. Il momento in questione è subito all’inizio: