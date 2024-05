Cinema e Celebrity

Leila Sirianni | 15 Maggio 2024

Chicago Fire

Taylor Kinney è convolato a nozze!

Pare proprio che non solo Kelly Severide di Chicago Fire non sia più sul mercato, ma ora neanche il suo interprete Taylor Kinney: l’attore ha sposato la compagna Ashley Cruger!

Una fonte ha rivelato a People che la coppia è convolata a nozze, dopo due anni di relazione, il 30 aprile con una cerimonia privata in quel di Chicago.

La stessa sposa ha confermato la notizia in una storia Instagram, con una foto della coppia e la scritta “Signore e Signora Kinney“, come segnalato da EW. Pare, tuttavia, che al momento il profilo della Cruger sia sparito…

La coppia ha reso ufficiale la relazione nell’aprile 2022, quando hanno partecipato insieme ad un evento di beneficenza nello Utah.

Successivamente, Ashley ha presentato Kinney sul suo account Instagram lo stesso mese, pubblicando una foto di loro che partecipavano a una gara in Texas.

Anche se la coppia non ha mai parlato pubblicamente del loro amore, hanno pubblicato foto l’uno dell’altra sui rispettivi social media negli ultimi anni.

Taylor Kinney Instagram

Questo è il primo matrimonio per Taylor Kinney, anche se in passato è stato fidanzato con Lady Gaga. I due hanno interrotto la loro relazione nel luglio 2016.

L’attore interpreta il tenente Kelly Severide in Chicago Fire ed è tornato in scena in pianta stabile, dopo un periodo di pausa, con la stagione 12, attualmente in onda.