Cinema e Celebrity

Leila Sirianni | 8 Maggio 2024

Chicago Fire

Finito Chicago Fire 12, Eamonn Walker lascerà il suo ruolo da regular

Chicago Fire sta per perdere un altro personaggio regular: Deadline ha rivelato che Eamonn Walker, interprete di Wallace Boden, lascerà la serie come personaggio principale al termine della stagione 12.

Negli ultimi tempi il cast della serie TV ha subito parecchi scossoni. In questo caso, però, sembra che la decisione di farsi da parte sia del diretto interessato.

Tuttavia, non è ancora il momento di dire addio al capitano. Mancano ancora tre episodi alla fine della dodicesima stagione e stando ad alcune fonti, Boden apparirà prima della fine.

È stato inoltre assicurato che il personaggio non perderà la vita, anzi, è previsto in futuro un suo ritorno nello show in una veste di personaggio ricorrente.

I fan scopriranno cosa è successo a Boden e i suoi piani per il futuro nel finale, in onda il 22 maggio. Il personaggio è stato assente per un periodo a causa di questioni familiari, lasciando Severide (Taylor Kinney) al comando.

Eamonn Walker è l’ultima uscita dalla famiglia One Chicago. In questa stagione, Kara Killmer ha lasciato lo show a febbraio, quando il suo personaggio, Sylvie Brett, ha sposato Matt Casey (Jesse Spencer) e si è trasferita in Oregon.

Nel frattempo, Chicago PD si sta preparando a dire addio a Tracy Spiridakos, la detective Hailey Upton Halstead dal quarto capitolo, che dovrebbe lasciare alla fine della stagione attuale.