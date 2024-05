Cinema e Celebrity

L’attore di Mercoledì Percy Hynes White ha confermato tramite i social che non sarà nel cast della seconda stagione della serie Netflix

Dopo essere stato escluso dall’annuncio riguardante il cast della stagione 2 di Mercoledì, Percy Hynes White ha confermato che non tornerà nell’amata serie di Netflix.

Nella giornata di ieri 7 maggio, tramite i social media, l’attore, 22 anni, ha chiarito la propria posizione, in seguito alle speculazioni generate dalla comunicazione sui nuovi episodi dello show con Jenna Ortega.

Attraverso le sue storie di Instagram, l’interprete di Xavier ha elogiato Mercoledì, che tornerà sugli schermi nel corso del 2025, salutando definitivamente quell’esperienza:

È stato molto divertente lavorare a questa serie. Non vedo l’ora di guardare la seconda stagione. Con affetto

Percy Hynes White Instagram

Percy Hynes White, che ha interpretato Xavier Thorpe nella prima stagione di Mercoledì, ha affrontato accuse di violenza sessuale in seguito al debutto della serie TV.

All’inizio del 2023, l’hashtag #cancelpercy era ovunque su X, dopo che un utente aveva pubblicato informazioni sul presunto comportamento predatorio dell’attore.

I post sono stati in seguito cancellati e Percy ha negato con veemenza le accuse rivoltegli, affermando che fossero solo falsità.

La seconda stagione di Mercoledì è entrata ufficialmente in produzione ieri in Irlanda. In occasione dell’annuncio, Netflix ha anche condiviso un video col quale ha reso noto il cast, tra nuovi ingressi e graditi ritorni.