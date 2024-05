Cinema e Celebrity

Leila Sirianni | 8 Maggio 2024

Heartstopper Jonathan Bailey

Jonathan Bailey si è proposto per un ruolo in Heartstopper

Dopo alcune voci, verso fine aprile è giunta la conferma che Jonathan Bailey avrebbe avuto un ruolo nella stagione 3 di Heartstopper.

Ciò che, però, fino a poche ore fa non sapevamo, è che lo stesso attore aveva espressamente chiesto ai produttori della serie di poter entrare nel cast.

Netflix ne ha annunciato la partecipazione sotto forma di cameo diffondendo un breve video in cui la star di Bridgerton compare nei panni di Jack Maddox, una nota personalità su Instagram, per cui Charlie si prende una cotta.

In occasione del Met Gala, Jonathan Bailey ha scambiato qualche parola con Variety. Durante il breve scambio, l’attore ha menzionato anche questo suo cameo.

In particolare la star, che presto vedremo in Bridgerton 3 ed entro la fine dell’anno in Wicked, ha dichiarato di essere rimasto profondamente colpito da Heartstopper, tanto da volerci recitare:

Come molti, ho visto la prima stagione e ho pensato che fosse uno dei regali più grandi e più belli per così tante persone. Avrei voluto avere qualcosa del genere crescendo.

L’attore ha poi continuato dicendo di avere un amico che conosce il produttore esecutivo Patrick Walters e così si è praticamente candidato:

Ho semplicemente detto “Se c’è qualcosa che posso fare per aiutare e far parte di quella storia…

Anche se non ha potuto fornire dettagli su quanti giorni abbia trascorso a girare per Heartstopper 3, Jonathan Bailey ha elogiato lo show, che si basa sull’omonima graphic novel di Alice Oseman.

Ha davvero cambiato il modo in cui le persone possono crescere e comunicare su chi sono. Non è solo per la nostra comunità. È per ogni persona che fa parte di una famiglia che ha un membro della comunità LGBT+. Aiuta tutti noi.

Già prima che fosse ufficialmente annunciato come parte del cast, i fan del teen drama non riuscivano a contenere l’entusiasmo all’idea che l’attore potesse unirsi alla serie, inondando i social media con post di supporto.

Heartstopper 3 debutterà su Netflix ad ottobre. Nel frattempo, il 16 maggio potremo vedere Jonathan Bailey riprende i panni di Anthony nella terza stagione di Bridgerton.