Cinema e Celebrity

Stefano D Onofrio | 8 Maggio 2024

Nicholas Galitzine rosso bianco e sangue blu

La reazione di Nicholas Galitzine

Red, White and Royal Blue deve aver lasciato un ricordo piacevole in Nicholas Galitzine, esattamente come lo ha lasciato nel pubblico. L’attore inglese è uno degli interpreti più amati dai giovanissimi negli ultimi anni. Merito del suo indiscutibile talento e della scelta di progetti che hanno ottenuto un enorme successo di pubblico.

Negli ultimi anni infatti Galitzine ha interpretato il ruolo del Principe Henry nel fortunato film tratto dall’omonimo romanzo di Casey McQuiston. La storia d’amore tra il suo personaggio e quello di Alex, interpretato da Taylor Zakhar Perez, ha raggiunto milioni di spettatori su Prime Video.

Prima di questo progetto Nicholas era stato protagonista di un altro blockbuster, questa volta targato Netflix. Ci riferiamo a Purple Hearts, film romantico in cui recitava al fianco di Sofia Carson. Ora è il turno di The Idea of You, in cui si trova invece sullo schermo con il premio Oscar Anne Hathaway. Ma facciamo un attimo una piccola regressione e ritorniamo a RWRB.

Nel cast della pellicola troviamo anche Uma Thurman, nel ruolo della prima Presidente donna degli Stati Uniti nonché madre di Alex. Non si tratta della prima volta che la Thurman e Nicholas Galitzine hanno lavorato insieme. I due si sono incontrati già sul set di Chambers, serie Netflix che è stata cancellata dopo appena una stagione.

Nicholas Galitzine incontra Uma Thurman al Met Gala

Durante il Met Gala di lunedì notte, Galitzine ha incontrato le telecamere di Entertainment Tonight per rispondere alle domande della giornalista. Durante l’intervista l’attore ha notato Uma che faceva il suo ingresso sul museo e ha lasciato un commento che ha entusiasmato i fan di Red, White and Royal Blue.

Nicholas Galitzine says the fan response for 'The Idea of You' has been "unreal." #MetGala pic.twitter.com/UPzXaPrCcw — Entertainment Tonight (@etnow) May 6, 2024

“Lei è la mia suocera – dichiara ironico Nicholas – e anche mia madre in realtà, è bello rivederla. È bellissima“. Un commento che ha fatto immediatamente il giro del web ed è stato ripreso da molti. “La chiama suocera perché Henry e Alex si sono sposati, vero?“, scrive qualcuno sperando in un sequel di RWRB.