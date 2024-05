Cinema e Celebrity

Martina Pedretti | 7 Maggio 2024

The Idea of You

Nel romanzo da cui è tratto il film di The Idea of You, l’età di Hayes è diversa: il cantante degli August Moon è più giovane nel libro

Hayes è ancora più giovane nel libro di The Idea of You

The Idea of You è approdato su Prime Video e sta conquistando il mondo intero. Il film è tratto dall’omonimo romanzo di Robinne Lee del 2017, e ci sono moltre differenze, tra cui l’età di Hayes Campbell.

Il protagonista maschile di questa storia, interpretato da Nicholas Galitzine nel film, è un giovane cantante che fa parte della boy band August Moon. La trama racconta come lui e la single divorziata quarantenne Solène, interpretata da Anne Hathaway, si innamorano. La loro differenza di età è centrale per lo sviluppo della storia.

Nel film Hayes ha 24 anni, ma in realtà nel libro da cui è tratto ne ha solamente 20, e quindi è ancora minorenne negli Stati Uniti. La differenza di età tra i protagonisti è quindi ancora più grande e nel romanzo Hayes non può bere legalmente, il che causa molti problemi nella storia.

“Dovevo farlo sembrare un po’ pericoloso. Non avevo intenzione di renderlo illegale, ma volevo che facesse strano alle persone. Con 24 anni sarei andata troppo sul sicuro. Voglio dire, alla mia età adesso, 24 anni sembrano pazzeschi , ma quando stavo scrivendo il libro 10 anni fa, 20 sembrava al limite della follia. I miei amici dicevano: ‘Stai perdendo la testa, ma non stai infrangendo nessuna legge, quindi se ti stai divertendo, fallo’“, ha dichiarato Robinne Lee a Entertainmente Weekly.

Quindi Hayes Campbell nel romanzo originale è ancora più giovane rispetto al film. Questo rende le cose ancora più complicate tra i protagonisti della storia.

Chi ha letto il libro saprà che anche il finale è molto diverso, e che non ha un lieto fine come quello della pellicola di Prime Video. Questo e molti altri dettagli sono stati cambiati per poter realizzare al meglio il film.