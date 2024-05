The Idea of You, l’autrice rivela che Hayes è ispirato a Harry Styles e al Principe Harry

Cinema e Celebrity

Stefano D Onofrio | 9 Maggio 2024

The Idea of You

Robinne Lee, l’autrice di The Idea of You, rivela che il personaggio di Hayes è ispirato a Harry Styles e al Principe Harry

Le parole della scrittrice di The Idea of You

Per l’autrice di The Idea of You è “riduttivo” paragonare Hayes a Harry Styles! Ha debuttato lo scorso 2 maggio su Prime Video la nuova rom com che vede protagonisti Nicholas Galitzine e Anne Hathaway. Il film è ispirato all’omonimo romanzo scritto da Robinne Lee e racconta la storia d’amore tra Hayes e Solene.

Lui è una popstar mondiale, che gira al mondo acclamata da migliaia di fan insieme al suo gruppo (gli August Moon). Lei è una madre quarantenne single che, per accontentare sua figlia, accetta di accompagnarla al Coachella per conoscere il suo idolo. Al festival però avverrà il suo primo incontro con Hayes e, nonostante le differenze, tra i due nascerà una storia d’amore.

Nel corso dei mesi sono nate tante speculazioni intorno a questo personaggio. In molti hanno visto nel protagonista interpretato da Galitzine alcune somiglianze con Harry Styles. Esattamente come la popstar è britannico, è uno dei membri di una delle boyband più famose (gli One Direction) ed è finito sui giornali a causa di presunte relazioni con donne più grandi.

In seguito ai numerosi gossip in merito la Lee ha deciso di rispondere. Attraverso un’intervista rilasciata per The Independent la scrittrice ha definito l’intera situazione “molto frustrante“. “All’inizio ho pensato che fosse interessante, ma ha preso una vita propria. Mi chiedo: ‘Andiamo, ragazzi! Che fine hanno fatto gli altri 22 uomini che ho usato per creare questo personaggio? Mi sembra molto riduttivo’“, ha dichiarato.

L’autrice di The Idea of You ha poi confermato che Styles l’ha in effetti ‘ispirata’ per la creazione di Hayes, ma non è stato l’unico. “Ispirato è una parola forte. L’ho trasformato nell’uomo dei miei sogni, come il principe Harry, che incontra Harry Styles…“, ha ammesso. Infatti, in una vecchia intervista con Vogue, l’autrice aveva rivelato che non solo si era ispirata al principe Harry e a Harry Styles ma anche ai suoi ex, a suo marito e a Eddie Redmayne!

Insomma, in Hayes c’è un mix di fonti di ispirazione. Di recente anche Nicholas Galitzine ha parlato del paragone tra Hayes e Harry Styles.