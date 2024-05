Cinema e Celebrity

Martina Pedretti | 22 Maggio 2024

This Is Us

Reunion di This is Us: Milo Ventimiglia e Hannah Zeile hanno partecipato alla laurea di Niles Fitch, il giovane Randall

Niles Fitch di This is Us si è laureato: Milo Ventimiglia presente alla cerimonia

Anche se This Is Us si è concluso nel 2022, sembra proprio che Milo Ventimiglia sia ancora presente nella vita dei suoi figli sullo schermo. L’attore infatti ha presenziato alla cerimonia di laurea di Niles Fitch, che interpretava il giovane Randall Pearson nella serie, alla University of Southern California. Con loro era presente anche Hannah Zeile, che è la giovane Kate Pearson.

In una foto condivisa nelle sue storie su Instagram, il trio ha posato per un paio di foto reunion che hanno fatto gioire i fan di This is Us. Negli scatti si vede Niles Fitch con gli abiti della cerimonia di laurea, mentre i suoi colleghi Milo Ventimiglia e Hannah Zeile sorridono orgogliosi al suo fianco.

This Is Us è andato in onda dal 2016 al 2022 negli USA. Il dramma familiare è incentrato sulla vita dei fratelli Kevin (Justin Hartley), Kate (Chrissy Metz) e Randall (Brown) e dei loro genitori Rebecca (Mandy Moore) e Jack (Milo Ventimiglia). La serie si sviluppa su più linee temporali, mostrando storie che hanno luogo nel presente, ma anche flashback sull’infanzia dei fratelli e flashforward negli anni successivi.

Ciò che più ha toccato i fan di This is Us è un parallelismo tra la realtà e la serie. Chi ama lo show sa che i tre fratelli devono affrontare la morte del padre da giovani, e quanto questo segni la loro esistenza. In particolare infatti sul web c’è chi ha ricordato la scena del diploma di Randall, Kate e Kevin, e quando Rebecca piange per l’assenza di Jack durante questo importante giorno.

Il parallelismo

Se queste foto vi fanno emozionare, tranquilli non siete soli! E soprattutto, congratulazioni a Niles Fitch!