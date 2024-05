News e anticipazioni

Stefano D Onofrio | 22 Maggio 2024

Bridgerton

Bridgerton 3 segna un nuovo record per la serie e diventa il miglior weekend di debutto di sempre con oltre 45.1 milioni di views

I numeri di Bridgerton 3

Bridgerton 3 infrange un nuovo record di visualizzazioni! La terza stagione della fortunata serie Netflix è stata divisa in due parti. I primi 4 episodi hanno debuttato lo scorso 16 maggio sulla piattaforma. Le restanti 4 puntate approderanno nel catalogo a partire dal prossimo 13 giugno.

Nonostante l’esordio “dimezzato”, la stagione incentrata sulla storia d’amore tra Penelope e Colin è riuscita a fare meglio di quanto erano già sorprendentemente riusciti a fare Anthony e Kate. Secondo quanto riportato da Variety infatti la terza stagione di Bridgerton ha registrato ben 45.1 milioni di visualizzazioni nel weekend di apertura.

Per capire la portata del successo basta pensare che, nel 2022, la seconda annata raggiunse i 193 milioni di minuti visti nei primi giorni. All’epoca tutti gli otto episodi vennero pubblicati contemporaneamente sul catalogo. Se dividiamo perciò le 8,5 ore di durata totale di quella stagione per gli otto episodi, abbiamo come risultato 22.7 milioni di views. Circa la metà delle visualizzazioni ottenute da Bridgerton 3.

I dati della prima annata della serie, che vedeva protagonisti Regé-Jean Page e Phoebe Dynevor, non sono noti ma sono sicuramente inferiori a quelli della seconda stagione (e quindi a quelli della terza).

Va comunque sottolineato che per i numeri della terza annata sono stati conteggiati i primi 4 giorni (visto che il debutto è avvenuto di giovedì), mentre per la stagione 2 sono stati considerati solo i primi 3. Allo stesso tempo il grosso divario tra i due debutti conferma che i Polin siano riusciti a superare i Kanthony.

Ovviamente la stagione 3 di Bridgerton è anche il titolo più visto su Netflix nella finestra che va dal 13 al 18 maggio. L’uscita dei nuovi episodi ha dato una spinta anche alle precedenti stagioni.

La prima annata ha raggiunto il quarto posto nella classifica globale con un totale di 4,5 milioni di visualizzazioni. Bridgerton 2 si piazza al numero 8 con 3,3 milioni di visualizzazioni.