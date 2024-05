News e anticipazioni

Stefano D Onofrio | 22 Maggio 2024

Bridgerton

La Regina Camilla fan di Bridgerton

Tra i fan di Bridgerton c’è anche la Regina Camilla. Aumentano i consensi celebri per la serie Netflix, che lo scorso 16 maggio ha debuttato sulla piattaforma con i primi 4 episodi della terza stagione. In passato vi abbiamo parlato di una delle fan più scatenate dello show.

Ci riferiamo, ovviamente, a Kim Kardashian. La star del web e dei reality fu protagonista di un intenso scambio di messaggi con Nicola Coughlan al fine di carpire qualche anticipazione in più su come sarebbe proseguita la storia.

“Ci siamo messaggiate e lei ha chiesto dello show e di quello che sta succedendo ed è così gentile – ha raccontato l’interprete di Penelope – Ha un gruppo WhatsApp ‘Bridgerton’. L’ha visto sei volte o qualcosa del genere. Lady Kardashian di Calabasas“.

Nelle ultime ore si aggiunge alla lista di fan famosi di Bridgerton anche la Regina Consorte Camilla. Durante la visita al Chelsea Flower Show avvenuta lo scorso 20 maggio a Londra, la moglie di Re Carlo ha fatto un tour allo speciale giardino ispirato a Bridgeton presente all’interno della mostra.

Secondo quanto riportato da Us Weekly, Camilla avrebbe confessato di “aver guardato la prima parte“, riferendosi proprio alla terza stagione di Bridgerton. Il Bridgerton Garden presente all’interno del Chelsea Flower Show è ispirato al “viaggio personale di Penelope”.

“Il fulcro del giardino è costituito da una porta d’acqua che conduce a un’area di seduta soleggiata nel cuore del giardino – si legge sul sito ufficiale – Uno spazio ombreggiato lungo una metà del giardino allude ai temi del mistero, dell’agitazione e della sfida; strati di copertura del terreno, felci ed edera intendono rappresentare una rete intrecciata di segreti“.

Leggi anche: Nicola Coughlan rivela qual è stata la scena di Bridgerton 3 più difficile da girare

E chissà che, esattamente come noi, anche la Regina non vedi l’ora di scoprire come evolverà la storia d’amore tra Penelope e Colin. Non ci resta che attendere il prossimo 13 giugno, data in cui i restanti 4 episodi della terza stagione approderanno su Netflix.