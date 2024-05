News e anticipazioni

Leila Sirianni | 22 Maggio 2024

Bridgerton

La prima canzone originale di Bridgerton 3 potrebbe accompagnare il matrimonio tra Colin e Penelope

Nei giorni scorsi Netflix ha annunciato che la stagione 3 di Bridgerton sarebbe stata la prima ad avere nella colonna sonora una canzone originale: potrebbe accompagnare il matrimonio tra Pen e Colin?

Il brano in questione si intitola All I Want e nella sua versione originale è cantato da Tori Kelly. Come rivelatovi in precedenza, però, nella serie TV comparirà con una cover orchestrale, in pieno stile Bridgerton.

Accolta la notizia, i fan hanno cominciato a riflettere e a domandarsi in quale scena della seconda parte della terza stagione risuonerà la canzone, che condivide gli stessi autori di pezzi di Doja Cat e JLo.

Netflix, ovviamente, non si è sbilanciato al riguardo. Non sappiamo nemmeno in che episodio potremo sentire il brano, figuriamoci la scena che accompagnerà. Qualcun altro, in compenso, ha rilasciato un potenziale spoiler.

Parliamo del profilo TikTok @KoleSongs, di una giovane autrice che ha scritto canzoni per Kelly Clarkson, Meghan Trainor, Jason Mraz e tanti altri, come spiega lei stessa in un video.

Nicole Cohen, in arte Kole, rivela nel filmato in questione di essersi occupata anche di All I Want per Bridgerton 3 parte 2, la sua prima esperienza per cinema e TV. Inizialmente, però, non sapeva che il brano avrebbe fatto parte della colonna sonora della celebre serie Netflix:

A novembre sono stata inserita in una sessione di scrittura con tre produttori e ci è stato detto di scrivere una canzone da matrimonio per un film di Netflix. Ovviamente ero entusiasta perché Netflix è Netflix e un film è un film, ma non avevo idea che si trattasse di Bridgerton. Quindi ci sediamo, uno dei produttori è questo tizio, Roget, che ha lavorato a tutte le canzoni di Doja Cat, gli altri due sono amici miei che sono sotto contratto con lui, e io mi siedo in un angolino con il mio piccolo laptop e scrivo una canzone d’amore. […] L’abbiamo inviata, dopodiché non ci ho pensato molto, ma poi scopro che è per Bridgerton, una delle mie serie preferite, e che Tori Kelly, una delle mie artiste preferite, la registrerà, la pubblicherà e la metteranno nello show.

Imbattutisi in questo TikTok, i fan di Bridgerton si sono convinti che All I Want accompagnerà il matrimonio di Pen e Colin, che a quanto pare vedremo in Bridgerton 3 parte 2.

Ovviamente non possiamo confermarlo, dal momento che non si tratta di una notizia rilasciata ufficialmente da Netflix, tuttavia pare proprio un’ipotesi più che probabile.