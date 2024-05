Fiction e Soap Opera | News e anticipazioni

Martina Pedretti | 22 Maggio 2024

Un Posto al Sole

Anticipazioni Un posto al sole di giovedì 23 maggio 2024, cosa succede nella puntata? Tutte le novità sulla trama dell’episodio.

Anticipazioni Un posto al sole giovedì 23 maggio 2024

Nuova puntata della soap Un posto al sole in arrivo: l’appuntamento è sempre alle 20.45 su Rai 3, dove gli episodi vanno in onda dal lunedì al venerdì. Ecco le anticipazioni dell’appuntamento del 23 maggio 2024.

Nella puntata precedente, quando Guido accompagna Claudia a fare il provino, vive con lei un momento di pericolosa vicinanza. Le conseguenze dello scontro con Ferri gettano Raffaele in un grande sconforto. Intanto Marina torna dalla vacanza, ignara di quanto accaduto, e Ferri continua a fare pressione a Diego, facendo leva su ciò che è successo con il padre.

Trama puntata giovedì 23 maggio 2024

Proseguiamo finalmente con le anticipazioni della puntata di Un posto al Sole del 23 maggio 2024. Ecco cosa accade nell’episodio in arrivo, a Palazzo Palladini ci sarà una riunione condominiale d’urgenza per decidere su una questione delicata. Raffaele sarà sempre più avvilito, Ferri porterà avanti la sua strategia per mettere pressione a lui e a Diego. Nunzio realizzerà che la ripresa di Diana è più complicata di quanto immaginasse. Riccardo faticherà a superare il risentimento verso Rossella. Intanto Guido sembra sempre più preso da Claudia.

Queste sono le anticipazioni della puntata di giovedì 23 maggio 2024 di Un posto al sole.

Streaming Un posto al Sole RaiPlay

Su RaiPlay potete vedere Un posto al sole in streaming, sia in diretta che in replica on demand. Basterà accedere alla piattaforma intorno alle 20.50 per la diretta streaming, e dopo la messa in onda – a qualsiasi orario.