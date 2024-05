News e anticipazioni

Leila Sirianni | 22 Maggio 2024

Bridgerton

Pitbull ha commentato sui social l’utilizzo della sua canzone Give Me Everything nella scena della carrozza di Bridgerton 3

La chiacchierata scena della carrozza in Bridgerton 3 si svolge sulle note di Give Me Everything di Pitbull e lo stesso artista ha commentato la scelta, condividendo il suo personale apprezzamento.

Questo terzo capitolo del popolare show vede Nicola Coughlan nei panni di Penelope Featherington alle prese col mercato matrimoniale nella Londra della Reggenza, mentre naviga anche tra i suoi sentimenti per il suo amico di sempre, Colin (Luke Newton).

Sin dalla sua prima stagione, Bridgerton ha regolarmente presentato cover orchestrali di canzoni pop, da Billie Eilish, a Taylor Swift, Olivia Rodrigo e Ariana Grande per scene ambientate in sale da ballo, grandi tenute e, in questo caso, carrozze.

In una scena finale dell’episodio quattro della terza stagione, Colin finalmente confessa i propri sentimenti a Penelope dopo aver interrotto il suo ballo con un altro pretendente. A sua volta, la giovane gli rivela di provare lo stesso e i due si abbandonano l’uno tra le braccia dell’altra.

Il tutto avviene a bordo di una carrozza, che sta accompagnando a casa Pen da un ballo rivelatosi fallimentare, sulle note della canzone di Pitbull riarrangiata, Give Me Everything.

A qualche giorno dal debutto dei primi quattro episodi di Bridgerton 3, il rapper di origini cubane, anche conosciuto come Mr. Worldwide, ha commentato la scelta del suo pezzo, facendo una riflessione più ampia sulla musica, condividendo la scena in questione sui suoi social:

Questo dimostra ancora una volta al mondo quanto la musica sia il linguaggio internazionale che trascende i confini e ancor di più come una canzone di successo possa rimanere senza tempo. Grazie Bridgerton e Netflix per l’opportunità, Dale!

Nella sezione commenti del suo post su Instagram, l’account ufficiale di Bridgerton ha osservato, nello stile della narratrice dello show Lady Whistledown:

Questo autore sarebbe sicuramente d’accordo con Lord Worldwide… La musica parla quando le parole non possono.

Ora non ci resta che attendere la seconda parte della terza stagione, in arrivo su Netflix il 13 giugno.