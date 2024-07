Cinema e Celebrity

beautiful outdoor film festival

Outdoor Film Festival: Katherine Kelly Lang incanta il pubblico

foto in copertina su gentile concessione di Outdoor Film Festival

Non sono mancante l’emozioni all’Outdoor Film Festival, quando fan da tutta Italia hanno celebrato la presenza di Katherine Kelly Lang. La star di Beautiful, presente all’evento il 6 luglio, è stata calorosamente accolta come ospite all’evento, che si è tenuto a San Valentino Torio, in provincia di Salerno.

Dopo la calorosa accoglienza per le star Kat Graham e Kelly Rutherford, è sato il turno di Katherine Kelly Lang. L’attrice, nota ai più il suo ruolo nella soap opera Beautiful nei panni di Brooke Logan, era tra gli ospiti più attesi e il suo arrivo sul red carpet non è di certo passato inosservato. Con il suo abito floreale, si è dedicata a selfie e autografi con i fan, senza traslasciare nessuno.

Una volta arrivata all’Outdoor Film Festival, la nostra Brooke si è recata sul palco per deliziare i fan con una vivace intervista a cura di Daniele Giannazzo, in arte DanInSeries.

Nel corso della chiacchierata sul palco dell’evento salernitano, Katherine Kelly Lang non ha potuto non parlare di Beautiful. Infatti ha citato l’enorme importanza che avuto e avrà ancora per tempo immemore nel mondo della televisione. Il suo personaggio così come la soap opera sono sempiterni e l’affetto dimostrato dai fan al festival lo ha dimostrato.

Non è Beautiful senza Susan Flannery! Per questo durante l’intervista Katherine Kelly Lang ha anche parlato della collega e del grande vuoto che ha lasciato nella serie quando il personaggio di Stephanie ha finito il suo corso nella soap.

Una persona fantastica, grande attrice, grande regista, è stata la mia mentore. L’ho vista a cena qualche settimana fa, cerco sempre di vederla quando riesco.

Dopo che se n’è andata dalla serie è stato triste, mi ricordo che non aveva più voglia di recitare e andare in pensione per godersi la vita. Però nella serie ha lasciato un buco, perché lei era così potente e carismatica.

Il festival è organizzato dall’Associazione Culturale Soffermiamoci con Carmen Fabbrocile e Miriana Squitieri. Tra gli ospiti ci sono stati Kelly Rutherford, Kat Graham, Katherine Kelly Lang e Michael Caton Jones. Insieme a loro anche Luca Miniero, Ivan Silvestrini, Giorgia Farina e Valentina De Amicis. Oltre poi al cast di Mare Fuori e de Il paradiso delle signore, e i giovani attori Riccardo De Rinaldis e Francesco Zenga.