Stefano D Onofrio | 16 Maggio 2024

La reunion di Beautiful

Qualche giorno fa è avvenuta una reunion tra due attrici che hanno fatto la storia di Beautiful. Da oramai più di 30 anni il pubblico italiano segue con passione le avventure dei personaggi della popolare soap opera targata CBS.

Il debutto della telenovela sul network americano è avvenuto nel 1987, mentre in Italia è arrivata soltanto 3 anni più tardi. Da quel giorno Beautiful porta quotidianamente davanti allo schermo una media di 2 milioni di telespettatori, diventando uno dei punti di forza del daytime.

Tanti i personaggi che nel corso degli anni hanno fatto la storia della soap. Dalla famiglia Forrester (il capostipite Eric, i figli Ridge e Thorne, la ‘matrona’ Stephanie) a Brooke Logan e alle sue svariate storie d’amore. Il personaggio interpretato da Katherine Kelly Lang, in particolare, è uno dei più celebri, molto spesso al centro delle ironie e dei commenti goliardici del web.

Oltre alle varie liason, la storia di Brooke è stata caratterizzata da un rapporto in particolare. Ci riferiamo ai vari scontri, molte volte anche fisici, con la sua più volte suocera Stephanie (interpretata da Susan Flannery). Ma se tra i due personaggi non scorreva buon sangue, non vale la stessa cosa per le rispettive interpreti.

Katherine Kelly Lang e Susan Flannery insieme

Qualche giorno fa infatti è avvenuta una reunion per le due attrici di Beautiful. Brooke e Stephanie si sono ritrovate per un pomeriggio insieme, come raccontato dalla Lang nel post che potete recuperare qui in alto.

“Ieri e oggi. Ripercorrendo i momenti memorabili tra “Brooke e Stephanie” in Beautiful. Sono così felice di aver trascorso il pomeriggio di oggi con Susan (la mia cara amica, mentore e ‘suocera’“, scrive l’attrice.

Come i fan della soap sapranno, la Flannery ha lasciato la serie nel 2012 dopo 25 anni di attività. Stephanie muore a causa di un cancro proprio tra le braccia della sua nemica storica Brooke. Qualche anno più tardi l’attrice ritornerà nella soap nelle vesti di fantasma.