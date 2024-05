Fiction e Soap Opera

Stefano D Onofrio | 16 Maggio 2024

Terra amara

Torna Murat Unalmis

Fan di Terra Amara, siete pronti a rivedere sul piccolo schermo Murat Unalmis? L’attore turco ha ottenuto la popolarità nel nostro paese grazie al ruolo di Demir Yaman nella serie campione di ascolti di Canale 5.

Per 102 episodi nella versione originale (molti di più se si considera il taglio da soap opera che è stato dato in Italia) Unalmis ha vestito i panni di uno dei personaggi più amati della serie. La sua uscita di scena avviene tragicamente quando viene ucciso da un gruppo di banditi, assoldati da Abdulkadir Keskin.

Questi uomini si trovano nella tenuta degli Yaman per bruciarla. Un addio che ha sconvolto parecchio i tanti fan dello show, che ogni giorno guardano con affetto le nuove puntate. A distanza di qualche mese dalla morte di Demir siamo lieti di annunciarvi che potremo rivedere molto presto l’attore in una nuova serie tv.

Nelle scorse ore è apparso in tv il primo promo ufficiale de La rosa della vendetta, nuova serie turca in arrivo su Mediaset. Protagonista di questo nuovo show è Gülcemal (Murat Unalmis) il quale, insieme alla sorella Gülendam, è stato abbandonato da piccolo dalla madre, fuggita con l’uomo che amava.

Quest’ultimo, Mustafa, sarà poi ucciso proprio da Gulcemal. Per vendicarsi di quanto accaduto, la madre lo ripudierà e gli lancerà una maledizione: “Non sarai più amato da nessuna donna. Gulcemal avrà l’occasione di cambiare la sua vita quando avrà modo di conoscere Deva Nakkaşoğlu.

Attualmente non ci sono ulteriori informazioni in merito a La rosa della vendetta. Per ora pertanto non sappiamo quando questo nuovo show debutterà su Canale 5. Con molta probabilità la serie sarà chiamata a ricoprire uno spot del prime time (e non del daytime, come è accaduto agli inizi per Terra Amara). Siete pronti a godervi la nuova serie dell’estate?