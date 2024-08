Cinema e Celebrity

Stefano D Onofrio | 15 Agosto 2024

It Ends With Us

Sono apparsi online i presunti salari percepiti da Blake Lively e dal regista e co-protagonista Justin Baldoni per It Ends With Us

I presunti salari del cast di It Ends With Us

Ci sono diverse discussioni in corso su It Ends With Us. Il film che vede protagonisti Blake Lively e Justin Baldoni è ispirato all’omonimo romanzo di Colleen Hoover. In pochi giorni la pellicola è diventata un vero e proprio successo cinematografico.

Nel corso del primo weekend ha già superato i 50 milioni di dollari di incassi negli Stati Uniti (che diventano 80 nel resto del mondo). Nella personale sfida in famiglia tra Lively e suo marito Ryan Reynolds è, per il momento, ancora il primo a spuntarla. Nonostante l’enorme successo però il film sta scuotendo l’opinione pubblica più per le presunte frizioni tra il cast dietro le quinte che per la trama.

Da giorni si parla infatti di una “faida” in corso tra Blake e Justin, che oltre a essere attore è anche il regista della pellicola. Uno degli indizi a sostegno di questa tesi è data dal fatto che i due stanno facendo un tour promozionale separato e non sono mai apparsi insieme sul red carpet neanche durante la premiere.

Nelle ultime ore sono stati rivelati anche i presunti cachet percepiti dai protagonisti di It Ends With Us. A postare i numeri è stato il sito Spoiler e, se fossero confermati, si evidenzierebbe un gap piuttosto netto tra lo stipendio di Blake Lively e quello di Justin Baldoni.

Secondo quanto riportato l’attrice ex volto di Gossip Girl avrebbe incassato ben 3 milioni di dollari. In questo cachet sarebbe compreso anche il grosso lavoro di produzione che Lively ha sostenuto per il film.

Molto lontana dai numeri della collega la paga di Justin Baldoni. Sempre secondo quanto riportato dal magazine, l’attore e regista si sarebbe portato a casa “solo” 320mila dollari per il progetto.

Leggi anche: KJ Apa tornerebbe a vestire i panni di Archie nel reboot di Pretty Little Liars

300mila sarebbe invece i dollari incassati dall’altra co-star, Brandon Sklenar, che nella pellicola veste i panni di Atlas.