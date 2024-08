News e anticipazioni

Stefano D Onofrio | 15 Agosto 2024

kj apa

KJ Apa sarebbe disponibile a vestire nuovamente i panni di Archie Andrews ma in un’altra serie tv (e non in uno spinoff di Riverdale)

KJ Apa di nuovo Archie?

Riverdale continua a mantenere un posto importante nel cuore di KJ Apa. L’attore neozelandese è cresciuto e si è fatto conoscere dal grande pubblico grazie al ruolo di protagonista nel celebre teen drama. Per 7 stagioni ha vestito i panni di Archie Andrews, personaggio principale della serie The CW che ha chiuso i battenti nell’agosto dello scorso anno.

Terminata la sua esperienza nello show però Apa non è rimasto a guardare. Dallo scorso 8 agosto KJ è tra i protagonisti di One Fast Move, disponibile nel catalogo di Prime Video. Al centro della trama troviamo Wes, un giovane soldato congedato con disonore, che è alla ricerca del padre Dean (interpretato da Eric Dane, ex star di Grey’s Anatomy).

Wes vuole ritrovare l’uomo, che lo aveva abbandonato, per chiedere il suo aiuto nel realizzare il sogno che custodisce nel cassetto: quello di correre con le moto SuperSport.

Sua co-protagonista nel nuovo progetto è Maia Reficco, attualmente tra le protagoniste del reboot di Pretty Little Liars. La serie fa parte dello stesso universo di Riverdale e nasce dalla penna dello stesso creatore, Roberto Aguirre Sacasa.

Proprio per questa ragione KJ Apa si è detto pronto, come riportato da Elite Daily, a ritornare nei panni di quel personaggio che gli ha dato fama e successo. “Avevamo molto in comune e molto di cui parlare quando abbiamo lavorato insieme a questo progetto“, ha dichiarato Apa parlando della sua collega Reficco.

E a proposito di un suo ritorno, magari con un cameo, nei panni di Archie, l’attore ha risposto con lo stesso entusiasmo. “Al 100%, lo farei. Mi manca Riverdale. Mi mancano tutti in quella serie. Non passa giorno in cui non ci pensi“, ha rivelato.

C’è però una clausola a cui KJ non vuole rinunciare. “Lo farei, ma non se mi tingono i capelli. Non mi tingerei più i capelli“, ha dichiarato. Assistere a un ritorno di Archie anche senza la sua chioma rossa ci sembra un buon compromesso.