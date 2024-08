Cinema e Celebrity

Martina Pedretti | 14 Agosto 2024

Per affrontare la polemica di It Ends with Us, Justin Baldoni ha assunto la stessa PR crisis di Johnny Depp

Il regista e attore principale di It Ends With Us, Justin Baldoni, ha recentemente assunto Melissa Nathan, esperta di pubbliche relazioni in situazioni di crisi presso The Agency Group. Questa scelta è stata presa in risposta alle crescenti voci su una presunta tensione tra lui e la co-protagonista e produttrice Blake Lively.

Wayfarer Studios, la casa di produzione di Baldoni, ha cofinanziato il film insieme a Sony, con un budget di 25 milioni di dollari. Basato sul bestseller di Colleen Hoover, il film ha superato ogni aspettativa, arrivando a 80 milioni nel weekend di debutto.

Nonostante il successo al botteghino, durante la promozione di It Ends With Us sono emerse voci di una presunta lite tra Baldoni e Lively, alimentate soprattutto dai fan su TikTok. Come vi abbiamo raccontato in dettaglio, la situazione è particolarmente tesa, e proprio per questo Justin Baldoni ha assunto una PR crisis.

La PR Melissa Nathan ha fondato The Agency Group quest’estate, dopo un decennio di lavoro con Matthew Hiltzik, esperto di pubbliche relazioni in situazioni di crisi. I due avevano collaborato durante il processo di Johnny Depp contro Amber Heard, rappresentando l’attore durante questa fase della sua vita.

Questa figura si occupa del Crisis Management e quindi della gestione della crisi. Assieme al cliente, in questo caso Justin Baldoni, capisce come affrontare situazioni di emergenza al meglio, arginando ogni possibile dramma. Con tutta probabilità l’attore e regista si è trovato costretto ad assumere un simile esperto, visto la portata che sta raggiungendo questa polemica sul web e non solo.