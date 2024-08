Cinema e Celebrity

Stefano D Onofrio | 14 Agosto 2024

It Ends With Us

Spunta un video dal set di It Ends With Us che riprende un confronto “animato” tra Blake Lively e Justin Baldoni

It Ends With Us, spunta un video dal set

Il cast di It Ends With Us sta ormai dando vita a un film dentro a un film. Sono ormai giorni in cui i protagonisti della pellicola sono finiti al centro del gossip a causa di presunte frizioni sul set. In molti hanno notato che i co-protagonisti Blake Lively e Justin Baldoni (che è anche il regista) non hanno scattato neanche una foto insieme sul red carpet della premiere.

I due stanno poi proseguendo l’attività promozionale del film separatamente e non si sono incontrati neanche durante ospitate in programmi tv. Abbiamo provato a fare un riassunto di ciò che potrebbe essere accaduto tra Lively e Baldoni in un articolo a parte. Oggi vogliamo segnalare un nuovo capitolo di questa presunta faida.

Ad alimentare i rumor ci ha pensato TMZ. Il noto sito di gossip ha infatti postato un video girato da una fan sul set di It Ends With Us. Senza volerlo questa ragazza si è trovata in mezzo a quello che, un anno dopo, sarebbe diventato un vero e proprio caso mediatico.

Nel video, che potete vedere cliccando sul link qui in alto, mostra Blake fuori da un ristorante di Hoboken, nel New Jersey, visibilmente infastidita da Justin. Con molta probabilità, in questo momento specifico, c’erano semplicemente divergenze creative tra i due co-protagonisti.

Ricordiamo infatti che Baldoni ha diretto It Ends With Us mentre Blake è coinvolta in prima persona anche come produttrice. Un’altra fonte, che era presente sul set quel giorno, ha aggiunto a TMZ che Blake e Justin non erano arrabbiati l’uno con l’altro e “non c’è stato alcun dramma quel giorno”. Il video in questione mostrerebbe soltanto un dialogo tra i due.

Ci sono davvero delle frizioni in corso tra Baldoni e Lively? O si tratta semplicemente di incomprensioni di poco conto tra colleghi? Siamo certi che questa storia non è ancora finita qui…