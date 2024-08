Cinema e Celebrity

Stefano D Onofrio | 14 Agosto 2024

Deadpool & Wolverine

Non soltanto Logan! Blake Lively ha provato a portare in Deadpool & Wolverine un’altra protagonista di X Men

Il tentativo di Blake Lively

Il numero di cameo in Deadpool & Wolverine poteva essere ancora più significativo di quello che è effettivamente è stato. Qualche giorno fa vi abbiamo segnalato che Ryan Reynolds ha provato a portare anche Robert Downey Jr. nel film nei panni di Iron Man.

Tuttavia l’attore ha rispedito al mittente l’invito. Quel che Ryan ancora non sapeva è che Robert aveva una grossa sorpresa in serbo per i tanti fan del MCU: l’attore ritornerà presto nell’universo ma nei panni di un nuovo personaggio, Doctor Doom. Tra i tanti nomi che sono usciti fuori in queste settimane c’è anche quello di Ben Affleck, che è stato chiamato a interpretare nuovamente Daredevil.

Nelle ultime ore è stato aggiunto un altro nome alla lista: quello di Halle Berry. Sembra infatti che l’attrice sia stata contattata per apparire in Deadpool & Wolverine nei panni di Tempesta, una degli X Men originali. A raccontarlo è stata proprio Berry nel corso di un’intervista rilasciata a Comic Book in cui ha svelato che è stata Blake Lively a proporle questo cameo.

“Blake me l’ha chiesto una volta, l’ho incontrata a una sfilata di Marc Jacobs, e mi ha detto: ‘Faresti mai parte del film di mio marito nel ruolo di Tempesta?’ Ho risposto: ‘Sì, se me lo chiedesse’, ma lui non me l’ha mai chiesto“, ha spiegato l’attrice.

Insomma, Lively ha tentato di portare nel cast anche un volto storico nella trilogia originale dedicata ai mutanti. La reunion tra Tempesta e Wolverine però non è andata a buon fine perché Reynolds non ha mai avuto alcun contatto diretto con Berry.

Intanto il film continua a macinare incassi da record in tutto il mondo. Il traguardo del milione di dollari è stato ufficialmente superato. Con Deadpool & Wolverine il MCU è stato il primo franchising a superare i 30 miliardi di dollari di incasso.