Il Patriarca fiction 2022

Il ritorno di Claudio Amendola su Canale 5 è all’insegna di Il Patriarca, la fiction prodotta da Camfilm e Taodue, che andrà in onda nel 2022 e sarà diretta proprio dall’attore romano.

Amendola, che nell’attuale stagione TV è stato giudice del controverso Star in the Star, sta per riapparire sul piccolo schermo nella terza e ultima stagione di Nero a Metà. Nel frattempo l’attore ha cominciato a girare il suo nuovo progetto, dove non sarà impegnato solo dietro la macchina da presa. Claudio Amendola è infatti il protagonista di Il Patriarca, e si calerà in una storia senza precedenti di cui passeremo in rassegna anticipazioni, cast e quando inizia.

Anticipazioni e trama puntate

Nell’autunno 2021 apprendiamo da un’intervista del produttore Pietro Valsecchi a Il Fatto Quotidiano che Claudio Amendola avrebbe preso parte a un progetto per Camfilm. Questo progetto prende il nome di Il Patriarca soltanto nel novembre dello stesso anno, e contestualmente ne affiorano le prime anticipazioni.

La trama di Il Patriarca racconterà la vita e le esperienze di Nemo Bandera, un imprenditore di successo a cui, poco prima dei 60 anni, i medici diagnosticano l’Alzheimer.

Altre fonti definiscono Bandera un boss mafioso, che a causa della malattia faticherà a ricordare i delitti commessi di fronte alle autorità che gliene chiedono conto.

Per il momento sono queste le linee generali della trama da cui le puntate della fiction Il Patriarca prenderanno le mosse nel 2022. Scopriremo solo nei mesi a venire, magari attraverso indiscrezioni dal set, se prima della messa in onda potremo avere nuovi dettagli.

Quante puntate sono

La fiction Il Patriarca, come annunciato da Taodue via social, sarà declinata in 6 puntate per un totale di 12 episodi. Un calendario preciso sulla messa in onda si avrà solo quando Canale 5 sceglierà di trasmettere la serie.

Chi sarà nel cast

Sul cast di attori e personaggi della fiction Il Patriarca abbiamo già alcune notizie, emerse accanto alle anticipazioni di cui sopra.

Come abbiamo già detto, Claudio Amendola avrà un ruolo centrale nella vicenda, quello del protagonista Nemo. Accanto al marito di Francesca Neri ci saranno poi:

Raniero Monaco di Lapio

Neva Leoni

Antonia Liskova

Giulia Bevilacqua

Primo Reggiani

Giulia Schiavo

Ex gieffino prestato alla recitazione, Raniero Monaco di Lapio è ormai diventato un volto noto della fiction televisiva. Negli anni, lo abbiamo visto passare da Don Matteo a Che Dio Ci Aiuti, e in ultimo su Netflix nella serie Guida astrologica per cuori infranti.

Neva Leoni è un’altra giovane attrice di successo, vista in Il Paradiso delle Signore e di recente Cuori. Giulia Bevilacqua ha recitato in Una pallottola nel cuore e È arrivata la felicità, mentre Giulia Schiavo è conosciuta per SKAM Italia. Infine, Primo Reggiani ha esordito piccolissimo in TV con il cult Favola accanto ad Ambra Angiolini, passando per RIS, Una grande famiglia e il recente Speravo de morì prima sulla vita di Francesco Totti.

Menzione a parte per Antonia Liskova, attesa in una delle parti principali della fiction Il Patriarca, e già collega di Claudio Amendola nel seguitissimo Nero a Metà. La Liskova è l’attuale compagna di Gabriele Guidi, ed è diventata famosa in Rai con Incantesimo 6.

Riprese e dov’è girata la fiction Il Patriarca

Le riprese di Il Patriarca iniziano il 30 novembre 2021, come spiegato dall’account Instagram ufficiale di Taodue.

Dall’account Instagram di Taodue, il primo ciak di Il Patriarca

Secondo le stime della prima ora, la troupe dovrebbe lavorare per un totale di 20 settimane (fino alla metà di aprile).

Ma dov’è girato esattamente Il Patriarca? Le location sono state scelte tra la Puglia e il Lazio. Nella fattispecie, si prevede di registrare nella provincia di Bari e di Monopoli, prima di spostarsi nella Capitale.

Quando inizia Il Patriarca

Ora che abbiamo fissato tutti i presupposti, cerchiamo di capire quando inizia la fiction Il Patriarca. In linea di massima abbiamo già detto che la serie dovrebbe debuttare entro il 2022. Azzardando un’ipotesi, si potrebbe dire che la data di inizio potrebbe collocarsi nell’autunno del prossimo anno.

Naturalmente si tratta solo di un’idea, destinata forse a subire slittamenti se le registrazioni dovessero avere dei ritardi, o se la rete scegliesse di programmare il debutto della serie più avanti nel tempo. Non possiamo insomma escludere che l’inizio della fiction Il Patriarca sia all’inizio del 2023. Ma per avere più certezze in merito dovremo aspettare ancora.

