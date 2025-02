Un attore di Harry Potter dice sì alla nuova serie

La serie di Harry Potter continua a far parlare di sé. La notizia della produzione da parte della HBO di un nuovo show che racconterà da zero le avventure della saga letteraria di JK Rowling tiene ormai banco da diverse settimane. Nei prossimi mesi la produzione entrerà nel vivo, con le prime riprese che dovrebbero avvenire già nel corso della prossima estate.

Al momento intanto impazza il toto-nomi e si fanno sempre più insistenti le voci su quali potrebbero essere gli attori che entreranno a far parte del cast dello show. Negli ultimi giorni si è parlato di un possibile coinvolgimento di John Lihtgow nei panni di Silente. Ma non è il solo.

Accanto a volti nuovi di zecca nell’universo di Harry Potter anche qualche membro della vecchia guardia sembrerebbe pronto a tornare. È il caso di Warwick Davis, attore che nella saga cinematografica ha interpretato sia il ruolo del professor Filius Vitious che quello del capo dei Goblin della Gringott.

Warwick Davis in Harry Potter

Lo scorso weekend Davis è stato insignito del premio BAFTA Fellowship ai BAFTA Film Awards e ha rivelato che parteciperebbe volentieri alla serie di Harry Potter. “La saga di Harry Potter ha significato tanto per me. Sono stati 11 anni di lavoro, che è qualcosa che non è mai successo nell’industria cinematografica. È come fare una soap opera su una scala massima“, sono state le sue parole.

“È stato un momento grandioso della mia carriera lavorare in questi film, ho amato ogni singolo minuto. La serie diventerà presto realtà e penso sarebbe fantastico avere alcuni della saga originale per connetterla ai film. Mai dire mai, amo lavorare“, ha concluso Davis.

Non è il primo membro del cast originale a parlare di questa eventualità. In un’intervista di qualche giorno fa anche Alfred Enoch, interprete di Dean Thomas, ha aperto le porte a un suo possibile coinvolgimento nel progetto.