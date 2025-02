Secondo Deadline John Lithgow è in trattative finali per il ruolo di Silente nella nuova serie di Harry Potter

La serie di Harry Potter ha trovato il suo Silente in John Lithgow?

Un volto noto di Hollywood potrebbe presto vestire i panni di uno dei personaggi più amati della saga di Harry Potter. Secondo fonti di Deadline, il sei volte vincitore dell’Emmy John Lithgow sarebbe nelle trattative finali per interpretare il professor Albus Silente nella nuova serie targata HBO, in arrivo nel 2026.

Albus Silente, preside di Hogwarts e leader dell’Ordine della Fenice, è stato interpretato da Richard Harris e Michael Gambon nella saga cinematografica, e da Jude Law nella serie prequel di Animali Fantastici.

La scelta di John Lithgow segnerebbe un potenziale cambiamento, dato che sarebbe il primo attore americano a ricoprire il ruolo. Tuttavia ha già dimostrato di saper padroneggiare accenti britannici, come nel caso del suo Winston Churchill in The Crown, ruolo che gli è valso l’ultimo dei suoi Emmy.

La HBO, al momento, mantiene il riserbo. “Sappiamo che una serie di così alto profilo attirerà molte voci e speculazioni“, ha dichiarato la rete. “Mentre procediamo nella pre-produzione, confermeremo i dettagli solo quando finalizzeremo gli accordi”.

La serie TV di Harry Potter, progettata per durare oltre un decennio, si propone come un adattamento fedele dei romanzi di J.K. Rowling. A guidare il progetto ci sono la showrunner Francesca Gardiner e il regista/produttore esecutivo Mark Mylod. Le riprese si terranno ai Warner Bros Studios Leavesden, lo stesso set che ha ospitato i film originali.

Tra i nomi che continuano a circolare ci sono Paapa Essiedu per Severus Piton, Sharon Horgan o Rachel Weisz per Minerva McGonagall, Brett Goldstein per Rubeus Hagrid e persino Cillian Murphy per Lord Voldemort. Associati a Silente invece ci sono attori del calibro di Mark Strong e Mark Rylance.

John Lithgow, due volte candidato all’Oscar, è noto per la sua versatilità. Oltre al già citato ruolo di Churchill in The Crown, ha lasciato il segno in Dexter con il personaggio del Trinity Killer e più recentemente in The Old Man di FX.

Non resta che attendere conferme ufficiali da HBO per scoprire se sarà lui il nuovo Silente.