Joseph Quinn pensa che Charlie Heaton sarebbe un grande Wolverine

Joseph Quinn, che interpreterà Johnny Storm, alias Torcia Umana, in I Fantastici Quattro: Gli Inizi, ha recentemente rivelato che vedrebbe bene Charlie Heaton nel ruolo di Wolverine nell’MCU.

Kevin Feige ha svelato il reboot degli X-Men targato Marvel Studios nel novembre 2024. Infatti dopo la conclusione di Avengers: Secret Wars, l’era dei mutanti avrà ufficialmente inizio nel Marvel Cinematic Universe.

L’attore è pronto a interpretare la Torcia Umana nel nuovo film sui Fantastici Quattro, la cui uscita è prevista per luglio 2025. Durante la sua recente partecipazione al MegaCon Orlando 2025, Joseph Quinn ha espresso la sua opinione sul casting di Wolverine nell’MCU.

Quando gli è stato chiesto un commento sulle voci che vedrebbero la sua co-star di Stranger Things, Sadie Sink, come possibile Jean Grey, Joseph Quinn ha risposto: “Vedrei bene forse Charlie [Heaton] per Wolverine”.

Charlie Heaton e Joseph Quinn hanno già lavorato insieme in Stranger Things. Heaton è noto per il ruolo di Jonathan Byers, il fratello maggiore di Will Byers nella serie Netflix. Inoltre, non è nuovo all’universo degli X-Men: ha già partecipato al film del 2020 The New Mutants, uno spin-off della serie cinematografica dedicata ai mutanti.

Invece la quinta e ultima stagione di Stranger Things è in arrivo quest’anno.

Al momento, l’attore che interpreterà Wolverine nella Mutant Saga dei Marvel Studios resta un mistero. Hugh Jackman è tornato nel ruolo nel film Deadpool & Wolverine del 2024, ma non ci sono conferme ufficiali sul suo futuro nell’MCU.

Nel frattempo, le voci su Sadie Sink come Jean Grey continuano a circolare. Secondo il giornalista Jeff Sneider, noto scooper del settore, “Ho sentito che la star di Stranger Things Sadie Sink è in lizza per interpretare Jean Grey nel Marvel Cinematic Universe. Kevin Feige ha in programma di presentare presto una nuova iterazione degli X-Men”. Tuttavia, queste informazioni non sono ancora state confermate ufficialmente.

Con il futuro degli X-Men ancora avvolto nel mistero, i fan attendono con impazienza ulteriori annunci da parte dei Marvel Studios.