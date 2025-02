Alfred Enoch torna nel mondo di Harry Potter?

E se Alfred Enoch, uno degli attori della saga di Harry Potter, avesse un ruolo anche nella nuova serie della HBO? Per anni l’attore ha interpretato il ruolo di Dean Thomas, uno dei maghi appartenenti alla casa dei Grifondoro. Un ruolo decisamente secondario rispetto a quelli principali ma che è comunque ricordato dai fan come uno dei più fedeli compagni di Harry.

Nel corso degli anni successivi Alfred poi si è fatto notare altri progetti. Il più importante è senza ombra di dubbio How to get away with murder, di cui è stato uno degli assoluti protagonisti per tre stagioni. E se Enoch, dopo anni alla corte di Hogwarts, potesse ritornare in quel mondo magico?

ScreenRant ha chiesto all’attore se fosse interessato a prendere parte alla serie che racconterà in una chiave diversa i libri di JK Rowling. La produzione dovrebbe iniziare la prossima estate e l’uscita della prima stagione dovrebbe arrivare nel 2027.

Alfred Enoch ha risposto che, nell’eventualità in cui venisse contattato per il progetto, accetterebbe soltanto il ruolo di un professore di Hogwarts. “Vorrei poter dire di aver imparato abbastanza da essere un mentore per chiunque, ma penso che probabilmente dovrebbero trovare qualcun altro per questo… Mi piacerebbe molto. È un’ottima cosa. È un lavoro di una sola stagione, vero?“, ha risposto l’attore.

In realtà no, Alfred, non si tratta di un lavoro di una sola stagione. Come ormai noto infatti la nuova serie dovrebbe avere almeno sette stagioni, una per ogni libro di Harry Potter. Non è l’unico protagonista della saga cinematografica a essere stato contattato in merito.

Matthew Lewis, interprete di Neville, ha espresso la possibilità di ritornare nel mondo di Harry Potter ma solo per vestire i panni di Remus Lupin. Anche Gary Oldman, storico interprete di Sirius Black, ha commentato i rumor che lo vorrebbero nei panni di Silente.