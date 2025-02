Le parole di Joe Keery

Un’ultima intervista di Joe Keery ha seminato il panico tra i fan di Stranger Things. C’è molta attesa per l’uscita della quinta e ultima stagione della serie Netflix. Gli episodi conclusivi di uno degli show più amati al mondo arriveranno entro il 2025.

Scopriremo pertanto come terminerà la saga di Hawkins e cosa accadrà agli amati protagonisti. Tra di loro c’è anche Keery, che sin dalla primissima annata ha interpretato il ruolo di Steve Harrington. Il suo personaggio è quello che, senza ombra di dubbio, ha subito l’evoluzione più grande con il passare del tempo diventando anche uno dei più amati.

L’attore è stato di recente ospite al The Tonight Show di Jimmy Fallon. Qui, con lo pseudonimo di Djo, ha cantato dal vivo Basic Being Basic, primo singolo del suo nuovo album The Crux. Joe torna a far musica dopo il successo mondiale ottneuto da End of Beginning, brano che ha spopolato globalmente.

Questa ospitata è stata un’occasione per parlare anche dell’imminente arrivo della quinta e ultima stagione di Stranger Things. “È stato un anno lungo, abbiamo girato per quasi un anno. È successo mentre stavo lavorando sul mio album. Concludere tutto, qualcosa su cui hai lavorato per tutto questo tempo, è stato emozionante“, ha dichiarato Joe Keery.

“Voglio dire, è stato 1/3 della mia vita. È stato così commovente. L’ultimo giorno di riprese abbiamo sentito davvero tutto“, ha poi aggiunto. A quel punto Joe ha aggiunto alcune parole che hanno mandato nel panico i fan dello show. “Sono rimasto nei paraggi mentre gli altri membri del cast concludevano le loro riprese ed è stato davvero emozionante e grandioso. Quelle persone per me resteranno famiglia per tutta la vita“, sono state le parole.

In molti hanno puntato l’attenzione su quel “sono rimasto nei paraggi“, che sembra sottolineare il suo addio precoce al set. Keery ha abbandonato le riprese prima del tempo perché Steve muore? Questo è ciò che pensano i fan.

Ovviamente non abbiamo alcuna risposta a questo quesito. Soltanto il tempo potrà dirci qual è la verità…