Nicole Wallace ha parlato del primo provino di coppia fatto con Gabriel Guevara per È colpa mia e ha ricordato come è andata

Il racconto di Nicole Wallace

Nicole Wallace ha ricordato come è andato il primo provino fatto per conquistare il ruolo di Noah nella saga Culpables. Mentre È colpa tua, secondo capitolo della trilogia, si gode il nuovo record conquistato come miglior debutto internazionale non in lingua inglese di sempre, la sua attrice principale ha parlato in un’intervista a Stream Wars della sua prima audizione.

“Il mio primo provino è stato molto divertente. Mi sembra di aver fatto un selftape, non ricordo se l’ho fatto. Non lo ricordo. Ma ricordo che sono entrata dentro e ho sostenuto il provino, poi sono tornata a casa e pensavo di essere andata malissimo“, ha raccontato Nicole.

“Non pensavo che sarei stata presa. Poi ho ricevuto un callback, sono andata di nuovo e ho letto il copione per testare la chimica con due ragazzi. Uno di loro era Gabriel – ha proseguito nel racconto Wallace – Ricordo che entrambi fossero bravissimi, anche l’altro attore lo era. Ma ovviamente io e Gabriel ci conoscevamo da prima ed è stato più facile per noi. E così è stato“.

Nicole Wallace e Gabriel Guevara avevano infatti già lavorato insieme in Skam. In virtù di questa esperienza pregressa la loro sintonia davanti a una macchina da presa era maggiore rispetto a quella con altri pretendenti al ruolo di Nick.

Mercedes Ron, scrittrice della trilogia letteraria da cui hanno preso ispirazione i film, ha rivelato di aver trovato maggiori difficoltà nella scelta del suo protagonista maschile. “Per me castare Noah è stato più facile. Quando ho visto Nicole ho pensato ‘ok, è lei’. Per Nick è stato più difficoltoso perché volevo trovare un attore con gli occhi blu“, ha raccontato.

“È stato difficile lasciar andare questa cosa. Poi ho visto loro due insieme e ho visto la chimica che avevano. Alla fine è stato un casting perfetto“, ha concluso la scrittrice.