Euphoria stagione 3 entra in produzione: scopriamo quali attori torneranno nel cast e chi invece non ci sarà

Cosa sappiamo del cast di Euphoria 3

La stagione 3 di Euphoria è ufficialmente in produzione, con un debutto previsto per il 2026. Dopo vari ritardi dovuti agli scioperi della WGA e della SAG-AFTRA e alla tragica scomparsa di Angus Cloud (Fezco), HBO ha confermato il cast che tornerà e le nuove aggiunte.

La stagione vedrà grandi cambiamenti: non torneranno Barbie Ferreira, interprete di Kat Hernandez, che aveva lasciato lo show già nel 2022, e Storm Reid, che non riprenderà il ruolo di Gia, la sorella di Rue. Non faranno parte della nuova stagione nemmeno Nika King (Leslie, la madre di Rue), Austin Abrams (Ethan) e Algee Smith (McKay).

Anche Dominic Fike (Elliot) pare non sarebbe tornato, ma Deadline ha successivamente confermato che lo vedremo nella stagione 3 di Euphoria.

Tuttavia, il cuore pulsante della serie rimarrà: Zendaya, Hunter Schafer, Jacob Elordi, Sydney Sweeney, Alexa Demie, Maude Apatow, Eric Dane, Colman Domingo, Chloe Cherry e Martha Kelly torneranno a interpretare i loro personaggi.

La terza stagione vedrà anche nuovi volti, tra cui la cantante Rosalía e attori come Adewale Akinnuoye-Agbaje, Toby Wallace, Marshawn Lynch, Darrell Britt-Gibson, Kadeem Hardison, Priscilla Delgado, James Landry Hébert e Anna Van Patten. Inoltre, circolano voci di una possibile partecipazione di Sharon Stone.

Zendaya ha anticipato che questa stagione avrà un salto temporale significativo: i personaggi non saranno più al liceo, ma alle prese con nuove sfide nella vita adulta.