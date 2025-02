Isabella Rossellini in The Beauty

La nuova serie di Ryan Murphy parlerà un po’ anche italiano. Secondo quanto riportato da Variety infatti ci sarà anche Isabella Rossellini nel cast di The Beauty, novità della futura stagione televisiva firmata dal regista e ideatore di alcune delle serie più amate degli ultimi anni.

Lo show sarà composto da 11 episodi e finirà su FX, il network che ha ospitato altre creature di Murphy (tra cui American Horror Story). Il ruolo di Rossellini, candidata all’Oscar come Miglior attrice non protagonista per il suo ruolo in Conclave, sarà ricorrente.

“La società moderna è ossessionata dalla bellezza esteriore. E se esistesse un modo per garantire di diventare ogni giorno più belli? E se si trattasse di una malattia a trasmissione sessuale? Nel mondo di The Beauty, la perfezione fisica è raggiungibile. La stragrande maggioranza della popolazione ne ha approfittato, ma i detective Foster e Vaughn scopriranno presto che ha un prezzo terribile“, si legge nella sinossi ufficiale.

Prima di Isabella Rossellini erano stati annunciati come protagonisti del progetto Ashton Kutcher, Evan Peters, Anthony Ramos, Jeremy Pope e Rebecca Hall. La trama si ispira a una graphic novel che porta lo stesso titolo del 2016. Al centro del racconto troviamo un virus che rende le persone che ne sono affette belle. Ma “la bellezza” in realtà uccide pian piano i soggetti ospiti e sembra far parte di un disegno più grande ordito dal governo.

Per Evan Peters si tratta dell’ennesimo progetto al fianco di Ryan Murphy. Dopo American Horror Story i due hanno lavorato insieme in diverse produzioni tra cui Dahmer, grazie al quale Peters ha vinto un Golden Globe.

The Beauty è attualmente in produzione ma, almeno per il momento, non si conosce una data d’uscita ufficiale.