Nozze tra due attori di Desperate Housewives

C’è stato un matrimonio tra due attori di Desperate Housewives lo scorso fine settimana. Il dramedy della ABC è stata una delle serie più apprezzate degli ultimi anni. Otto stagioni e 180 episodi che hanno catturato l’attenzione del pubblico, divertito e intrattenuto. E, a quanto pare, ha dato anche il via a una coppia.

Si sono conosciuti sul set della serie Andrea Bowen e Josh Zuckerman. L’attrice è presente dalla primissima puntata dello show nei panni di Julie Mayer, la prima figlia di Susan. Nel corso della sesta stagione è entrato in scena anche Zuckerman che ha interpretato i panni di Eddie Orlofsky.

Quest’ultimo era uno dei migliori amici dei gemelli Scavo, apparso con un ruolo ricorrente. Timido e in apparenza innocuo fu proprio Eddie ad aggredire Julie e a lasciarla in fin di vita al termine della prima puntata della sesta stagione. Dopo essersi conosciuti sul set di Desperate Housewives più di 15 anni fa i due attori sono convolati a giuste nozze qualche giorno fa.

Bowen ha pubblicato alcuni meravigliosi scatti del giorno delle nozze e ha fatto sognare i tanti fan della serie. Secondo quanto riportato anche Teri Hatcher, interprete di Susan (e madre di Julie), era presente all’evento in veste di invitata.

Desperate Housewives, l’ombra dello spin-off

Da ormai diverso tempo si parla di un possibile spin-off di Desperate Housewives. A chiederlo a gran voce sono ovviamente i fan ma anche alcuni protagonisti dello show. Eva Longoria, ad esempio, si è detta sempre pronta a tornare a vestire nuovamente i panni di Gabrielle Solis.

“Sarei la prima a firmare per un reboot. Mi manca tanto Gabby. Mi manca essere Gabby Ruiz“, sono state le sue parole. Al momento però non c’è nessun progetto in corso. Proprio Longoria ha affrontato questo argomento anche con il creatore dello show, Marc Cherry, che però si è mostrato contrario all’idea.

“Sente che non c’è un bisogno adesso. Per il bene di un reboot, non lo farebbe. È come se dicesse: ‘Cosa ho da dire con questi personaggi che non abbiamo già sfruttato a fondo?‘”, sono state le sue parole.