Austin Butler e Madelyn Cline insieme?

Austin Butler e Madelyn Cline si stanno frequentando? Il mondo del gossip è stato scosso da una nuova bomba che arriva da Hollywood e riguarda due degli attori più amati dai giovanissimi. Butler è uno dei volti del cinema americano del momento e, anche nei prossimi mesi, sarà impegnato in diversi importanti progetti.

Cline ha raggiunto la fama mondiale grazie al ruolo di Sarah Cameron in Outer Banks, teen drama Netflix che tornerà con una quinta e ultima stagione. A riportare il gossip è stato la pagina Instagram Deux Moi. Si tratta di un account molto seguito sui social (conta più di 2 milioni di follower solo su Instagram) che riporta segnalazioni di utenti riguardanti le star di Hollywood.

L’indiscrezione del momento risale addirittura a fine gennaio. Secondo quanto riporta la pagina nel post che potete recuperare qui in alto Austin e Madelyn sarebbero stati beccati insieme in un ristorante molto in voga a Hollywood. Non ci sono foto o video a sostegno di questo rumor che, pertanto, resta solo una voce.

Austin Butler è già finito al centro del gossip a causa di diverse relazioni passate. Per otto anni l’attore ha fatto coppia fissa con Vanessa Hudgens. Dal 2021 fino allo scorso anno Butler ha avuto una relazione con la modella e attrice Kaia Gerber, figlia di Cindy Crawford.

Nel 2025 Austin tornerà nei cinema di tutto il mondo con Eddington, un film che lo vedrà recitare al fianco di Joaquin Phoenix, Emma Stone, Pedro Pascal e tanti altri.

Anche Madelyn Cline è finita più volta sui tabloid. La sua relazione più famosa è sicuramente quella con Chase Stokes, suo collega in Outer Banks. Tra i suoi ex famosi c’è anche Pete Davidson, comico statunitense che ha avuto in passato flirt anche con Kim Kardashian e Ariana Grande.